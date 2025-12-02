किसान खेतों में लगा रहे Sunny Leone के पोस्टर, वजह जानकर चकरा जाएगा माथा

आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के किसानों ने फसलों को बुरी नज़र से बचाने के लिए बेहद अनोखा तरीका अपनाया है. वे अपने खेतों के पास बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी के बड़े फ्लेक्स पोस्टर लगा रहे हैं. इससे लोगों का ध्यान फसल की बजाय पोस्टर पर जाता है और किसान मानते हैं कि इससे उनकी मेहनत सुरक्षित रहती है.

आंध्र प्रदेश के किसान की अनोखी सोच

आंध्र प्रदेश के बांदा किंडी पल्ली गांव में 45 वर्षीय किसान ने अपने फूलगोभी और पत्ता गोभी के खेतों के बगल में सनी लियोनी का विशाल पोस्टर लगाया है. उन्होंने बताया कि इस बार 10 एकड़ में अच्छी पैदावार हुई है और वे नहीं चाहते कि गांव वाले या राहगीर इसे नज़र लगा दें. इसलिए उन्होंने यह अनोखा उपाय अपनाया.

कर्नाटक में भी अपनाई जा रही यही तरकीब

कर्नाटक के यादगीर जिले के मुदनूर गांव के किसान हुनासगी तालुक ने अपनी कपास की फसल के पास सनी लियोनी का लाल कपड़ों में बड़ा पोस्टर लगाया है. किसान का कहना है कि इस बार पैदावार बहुत अच्छी है और वह नहीं चाहता कि किसी की बुरी नज़र लगे. उसका मानना है कि पोस्टर देखने के बाद लोगों का ध्यान फसल से हट जाता है.

पहले पुतले बनाते थे किसान

पहले किसान फसल की रक्षा के लिए खेतों में पुतले या काले कपड़े लगाते थे. उनका मानना था कि इससे नज़र नहीं लगती. लेकिन अब कई किसान आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें पोस्टर लगाना सबसे लोकप्रिय होता जा रहा है.

शहरों में भी दिखती है ऐसी प्रथा

बेंगलुरु जैसे शहरों में भी दुकानदार अपने स्टॉल, होटल और सब्जी मंडियों के ऊपर भगवान गणेश या बड़ी आंखों वाली महिला की फोटो लगाते हैं. उनका विश्वास है कि इससे दुकान की तरक्की पर बुरी नज़र नहीं पड़ती.

