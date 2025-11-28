Karnataka Congress Crisis Live: कर्नाटक में कुर्सी की जंग का फाइनल मोमेंट, क्या हाईकमान मान लेगा शिवकुमार की मांग? दिल्ली में आज बैठकों का दौर

कर्नाटक में सत्ता की लड़ाई अब फाइनल मोमेंट्स की ओर है. एक दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इसकी शुरुआत से पहले कांग्रेस नेतृत्व यह फैसला ले सकता है कि शिवकुमार को सीएम बनाया जाए या सिद्धारमैया को ही कॉन्टिन्यू किया जाए. बेंगलुरु से दिल्ली तक बढ़ी हलचल के बीच डीके शिवकुमार गुरुवार को मुंबई पहुंचे थे.

डीके शिवकुमार ने मुंबई में किसी राजनीतिक मुलाकात की बातें खारिज करते हुए कहा कि राजनीतिक मुलाकातें बेंगलुरु या दिल्ली में होतीं, मुंबई में नहीं. शिवकुमार ने यह भी कहा कि पार्टी का समर्पित सिपाही हूं. मुझे किसी चीज की जल्दी नहीं है. दूसरी तरफ, सीएम सिद्धारमैया ने भी लॉबिंग तेज कर दी है. सीएम सिद्धारमैया भी अपने करीबी नेताओं के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं.