औरतों की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? चुटकुला पढ़कर कंट्रोल नहीं होगी आपकी हंसी

Jokes in Hindi: हल्की सी मुस्कुराहट किसी की खूबसूरती में चार-चांद लगा देती है. जब आप खुश और टेंशन फ्री होते हैं तो आपके चेहरे पर चमक आ जाती है. इसलिए हंसना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है. आपको हंसाने के लिए हम लेकर आए हैं सोशल मीडिया पर वायरल जोक्स का खजाना.

Social Media Viral jokes in Hindi
औरतों की सबसे बड़ी परेशानी क्या है?
काम करे तो सांस फूल जाती है,
और बैठ जाए तो सास फूल जाती है.
कुछ न करे तो बेचारी खुद फूल जाती है!

 

> भूगोल पढ़ाने वाली एक मैडम बहुत दुबली-पतली थीं.
उनकी पोस्टिंग एक गांव में हो गई.
एक दिन वो क्लास में बच्चों से प्रश्न पूछ रही थीं- बताओ बच्चों, धरती घूमती हुई क्यों नजर आती है?
एक लड़के ने कहा, मैडम जी कुछ खा लिया करो.
बिना खाए स्कूल आओगी तो धरती ऐसे ही घूमती नजर आएगी!

> एक बार एक दादा-दादी ने जवानी के दिनों को याद करने का फैसला किया… 
अगले दिन दादा फूल लेकर वहीं पहुंचे जहां वो जवानी में मिला करते थे, 
वहां खड़े-खड़े दादा के पैरों में दर्द हो गया 
लेकिन दादी नहीं आईं,
घर जाकर दादा गुस्से से, “आईं क्यों नहीं? 
दादी शर्माते हुए,' मम्मी ने आने नहीं दिया'.

ऐसे ही जोक्स पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

 

> गर्लफ्रेंड- क्या आप मेरे लिए शेर को मारकर ला सकते हो?
बॉयफ्रेंड - नो जी, कुछ और बताओ, मैं तुम्हारे लिए और कुछ भी कर सकता हूं..
गर्लफ्रेंड- क्या मैं तुम्हारा फेसबुक/व्हाट्सऐप चेक कर सकती हूं
बॉयफ्रेंड- कहां है वो शेर जिसके बारे में तुम बात कर रहीं थीं?

> प्रोफेसर- क्या आप जानते है wife झगड़ालू क्यों होती है ?
छात्र- क्योंकि इसका फुलफॉर्म है Without Information Fighting Everytime

 

> टीटू- मम्मी आप कहती हैं कि परियां उड़ती हैं, फिर पड़ोस की आंटी क्यों नहीं उड़ती?
मम्मी- वह कब से परी हो गई?
टीटू- पापा ही तो आंटी को परी कहते हैं,
मम्मी- तो फिर बेटा आज वो परी भी उड़ेगी और तेरे पापा भी!

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

