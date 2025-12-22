औरतों की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? चुटकुला पढ़कर कंट्रोल नहीं होगी आपकी हंसी

> औरतों की सबसे बड़ी परेशानी क्या है?

काम करे तो सांस फूल जाती है,

और बैठ जाए तो सास फूल जाती है.

कुछ न करे तो बेचारी खुद फूल जाती है!

> भूगोल पढ़ाने वाली एक मैडम बहुत दुबली-पतली थीं.

उनकी पोस्टिंग एक गांव में हो गई.

एक दिन वो क्लास में बच्चों से प्रश्न पूछ रही थीं- बताओ बच्चों, धरती घूमती हुई क्यों नजर आती है?

एक लड़के ने कहा, मैडम जी कुछ खा लिया करो.

बिना खाए स्कूल आओगी तो धरती ऐसे ही घूमती नजर आएगी!

> एक बार एक दादा-दादी ने जवानी के दिनों को याद करने का फैसला किया…

अगले दिन दादा फूल लेकर वहीं पहुंचे जहां वो जवानी में मिला करते थे,

वहां खड़े-खड़े दादा के पैरों में दर्द हो गया

लेकिन दादी नहीं आईं,

घर जाकर दादा गुस्से से, “आईं क्यों नहीं?

दादी शर्माते हुए,' मम्मी ने आने नहीं दिया'.

> गर्लफ्रेंड- क्या आप मेरे लिए शेर को मारकर ला सकते हो?

बॉयफ्रेंड - नो जी, कुछ और बताओ, मैं तुम्हारे लिए और कुछ भी कर सकता हूं..

गर्लफ्रेंड- क्या मैं तुम्हारा फेसबुक/व्हाट्सऐप चेक कर सकती हूं

बॉयफ्रेंड- कहां है वो शेर जिसके बारे में तुम बात कर रहीं थीं?

> प्रोफेसर- क्या आप जानते है wife झगड़ालू क्यों होती है ?

छात्र- क्योंकि इसका फुलफॉर्म है Without Information Fighting Everytime

> टीटू- मम्मी आप कहती हैं कि परियां उड़ती हैं, फिर पड़ोस की आंटी क्यों नहीं उड़ती?

मम्मी- वह कब से परी हो गई?

टीटू- पापा ही तो आंटी को परी कहते हैं,

मम्मी- तो फिर बेटा आज वो परी भी उड़ेगी और तेरे पापा भी!

