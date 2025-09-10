scorecardresearch
 

Hindi Jokes: पत्नी के मायके जाने पर कैसा फील करता है पति? चुटकुला पढ़कर आपको भी आएगी हंसी

Jokes in Hindi: भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग इतना व्यस्त हो गए हैं कि हंसना तक भूल गए हैं. तनाव से बचने के लिए हंसते-मुस्कुराते रहना जरूरी है. जोक्स या चुटकुले इंसान की जिंदगी में जिंदादिली और गर्माहट घोलते हैं. इससे आस-पास का माहौल पॉजिटिव बना रहता है. ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं सोशल मीडिया पर वायरल चुटकुले जिन्हें पढ़कर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी.

Funny Jokes
Funny Jokes

पति- तुम मायके जाती हो तो कैसा महसूस करती हो?
पत्नी- हम औरतों की उम्र 45 वाली क्यों न हो, 
मायके में पैर रखते ही 16 की उम्र वाली फिलिंग आ जाती है
पति- अच्छा
पत्नी- तुम बताओ, तुम्हें ऐसी 16 की उम्र वाली फिलिंग कब आती है? 
पति- बस, हमारा भी वही है, जब तम मायके जाती हो!

 

मास्टर जी एक होटल में खाली कटोरी में रोटी डूबोकर खा रहे थे,
वेटर ने पूछा- मास्टर जी खाली कटोरी में कैसे खा रहे हैं?
मास्टर जी- हम गणित के टीचर हैं, खाली कटोरी में दाल हमने मान ली है.

टीचर- भैंस पूंछ क्यों हिलाती है?
मिंटू- क्योंकि पूंछ में इतनी ताकत नहीं होती कि वो भैंस को हिला सके.

 

टीचर- बताओ सबसे नशीला पदार्थ कौन-सा होता है?
छात्र- किताब है सर, खोलते ही नींद आ जाती है...!!

 

पत्नी- तुम मुझे सोते हुए गाली दे रहे थे?
पति- नहीं तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है,
पत्नी- कैसी गलतफलमी?
पति- यही कि मैं सो रहा था..!
पत्नी ने उड़ा दी पति की नींद!
 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).

