Jokes in Hindi: सोनू ने ऑपरेशन ना करवाने की बताई ऐसी वजह, जानकर छूट जाएगी हंसी

एक बार बंटी को जोर-जोर से रोता हुआ देख सोनू ने उससे पूछा...

सोनू- तुम क्यों रो रहे हो?

बंटी- मेरे पड़ोसी रामू का हाथी मर गया है!

सोनू- तो तुम क्यों रो रहे हो, क्या तुम उस हाथी से बहुत प्यार करते थे?

बंटी- नहीं!

सोनू- तो फिर तुम क्यों रो रहे हो?

बंटी- मुझे उसकी कब्र खोदने का काम मिला है!

सोनू ने बंटी को थप्पड़ मारा...

बंटी – ये तूने मज़ाक में मारा या सीरियस में

सोनू – सीरियस में

बंटी – फिर ठीक है, मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं.

सोनू- तुम ऑपरेशन कराने से पहले ही क्यों भाग गए?

बंटी- नर्स बार-बार कह रही थी, डरो मत कुछ नहीं होगा हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा…

ये तो बस एक छोटा सा आपरेशन है.

सोनू- तो इस में डरने की क्या बात है? सही तो कह रही थी!

बंटी- अबे, वो मुझसे नहीं डॅाक्टर से कह रही थी!

सोनू और बंटी शराब के नशे में धुत्त होकर रेल की पटरियों के बीचों-बीच जा रहे थे….

सोनू- हे भगवान, मैंने इतनी सीढ़ियां पहले कभी नहीं चढ़ीं

बंटी- अरे सीढ़ियां तो ठीक हैं, मैं तो इस बात को लेकर हैरान हूं कि हाथ से पकड़ने के लिए रेलिंग कितने नीचे लगी हुई हैं...



दो सहेलियां कई दिनों बाद मिली

पहली- क्यों तेरे पति के तो सामने के दांत ही नहीं हैं

दूसरी- क्या बताऊं बहन..

2020 में शादी तय हुई तब कोविड था इसलिए ये मास्क लगाकर देखने आए थे.

पहली- फिर शादी के समय नहीं देखा ?

दूसरी- तब (2020 ) कोरोना था और शादी के लिए केवल दो घंटे की अनुमति मिली थी.

अब तू ही बता इतने कम समय में मैं मेकअप करती या इनके दांत देखती?

सोनू और बंटी में एक बार बहस हुई.

सोनू – मेरे दादा जी इतने अमीर, और भुलक्कड़ थे कि लाठी बिस्तर पे रख के खुद कोने में सो जाते थे.

बंटी – अबे ये तो कुछ भी नही.

सोनू – कैसे?

बंटी – मेरे दादा जी इतने अमीर, और भुलक्कड़ थे की पान चबा कर बिस्तर पे थूक देते और खुद खिड़की से नीचे कूद जाते थे.

वैलेंटाइन डे पर मां-पापा के बाहर जाने के बाद लड़की अपने ब्वॉयफ्रेंड को फोनकर बोली...

गर्लफ्रेंड - जानू मेरे घर आ जाओ ना,

लड़का- नहीं टाइम नहीं है,

गर्लफ्रेंड-अरे मेरे मम्मी पापा घर में नहीं हैं,

लड़का-झूठ मत बोल, पिछली बार यही बोल कर शॉपिंग पे ले गयी थी.

पति (मरते समय अपनी पत्नी से)- अलमारी से तेरे सोने के गहने मैंने ही चोरी किए थे.

पत्नी (रोते हुए)- कोई बात नहीं जी.

पति- तेरे भाई ने तुझे जो एक लाख रुपये दिए थे, वो भी मैंने ही गायब किए थे.

पत्नी- कोई बात नहीं. मैंने आपको माफ किया.

पति- तेरी कीमती साड़ियां भी मैंने ही चोरी कर अपनी प्रेमिका को दे दी थी.

पत्नी- कोई बात नहीं जी, आपको जहर भी तो मैंने ही दिया है...!!

सात साधु सात चटाई पर बैठे थे… आश्रम में…

एक आदमी आया और सबसे बड़े साधु से पूछा- बाबा, बीवी कंट्रोल नहीं होती क्या करूं…?

साधु (छोटे साधु से)- एक चटाई और लगा भाई के लिए…

पति- मुझे समझदार औरत से शादी करनी चाहिए थी.

पत्नी- समझदार औरत तुमसे कभी शादी ही नहीं करती.

पति- बस, मुझे यही साबित करना था...!

