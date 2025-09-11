scorecardresearch
 

Viral Jokes: जब क्लास में टीचर ने पूछा लड़की का नाम और पसंद, जवाब सुनते ही लगा झटका

Social Media Viral Jokes in Hindi: हंसने-मुस्कुराने और खुश रहने से तनाव दूर होता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स भी स्वस्थ रहने के लिए हंसने एवं खुश रहने की सलाह देते हैं. ऐसे में जोक्स और चुटकुले व्यक्ति को हंसाने एवं स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. आइए पढ़ते हैं सोशल मीडिया पर वायरल जोक्स.

Social Media Viral Jokes in Hindi
Social Media Viral Jokes in Hindi

टीचर- सभी बच्चे अपना-अपना नाम और पंसद बताओ?
पहला लड़का- हमारा नाम छोटू है और हमें इमरती पंसद है
दूसरा लड़का- हमारा नाम गोलू है और हमको भी इमरती पंसद है
तीसरा लड़का- हमारा नाम गप्पू है, हमें भी इमरती पंसद है
टीचर- अरे वाह, सबकी पंसद एक है
टीचर- लड़की तुम्हारा नाम क्या है?
लड़की- हमारा नाम इमरती है
टीचर बेहोश!

 

सात साधु सात चटाई पर बैठे थे… आश्रम में…
एक आदमी आया और सबसे बड़े साधु से पूछा- बाबा, बीवी कंट्रोल नहीं होती क्या करूं…?
साधु (छोटे साधु से)- एक चटाई और लगा भाई के लिए…

टीचर- आज मैं तुमको Noun पढ़ाऊंगी
स्टूडेंट- जी मैम
टीचर- खड़े हो और बताओ, लड़की सबसे हंस कर बात करती है, इसमें लड़की क्या है?
स्टूडेंट- जी लड़की बिगड़ी हुई है, सभी से सेंटिग करना चाहती है!

पति- मुझे समझदार औरत से शादी करनी चाहिए थी.
पत्नी- समझदार औरत तुमसे कभी शादी ही नहीं करती. 
पति- बस, मुझे यही साबित करना था...!

 

टीचर- भारत की सबसे खतरनाक नदी कौन सी है...? 
सोनू- भावना, इसमें सब बह जाते हैं...!!! 
फिर सोनू को नदी के रास्ते स्कूल से भागना पड़ा!

साली- जीजा जी आप अगले जन्म में क्या बनोगे?
जीजा जी -मैं तो चूहा बनूंगा !
साली -चूहा क्यों बनना चाहते हो?
जीजाजी -क्योंकि तेरी बहन सिर्फ चूहों से डरती है !

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

