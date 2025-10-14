scorecardresearch
 

Funny Jokes: जब सास ने बहू से पूछा- फ्रिज में घंटा क्यों रखा है? पढ़ें मजेदार जोक्स

आपको हंसाने और खिलखिलाने के लिए हम लेकर आए हैं ये मजेदार चुटकुले, जो फनी होने के साथ लोटपोट करने वाले हैं. आइए पढ़ते हैं और खिलखिलाकर ठहाके मारते हैं.

Jokes
Jokes

शादी के बाद पहली बार बहू रेसिपी बुक देखकर खाना बना रही थी...
सास (फ्रिज खोलते हुए)- अरे बहू ये मंदिर का घंटा फ्रिज में क्यों रखा है?
बहू- मम्मी जी, बुक में लिखा है चीजों को मिलाकर एक घंटा फ्रिज में रख दें.

 

गप्पू एक मोबाइल कंपनी में इंटरव्यू देने गया पहले सवाल पर ही उसे वहां से भगा दिया गया...
सवाल- सबसे ज्यादा मशहूर नेटवर्क कौन सा है?
गप्पू- कार्टून नेटवर्क

 

गर्लफ्रेंड- सुनो मेरी स्किन बहुत ऑयली-ऑयली हो गई है.
बॉयफ्रेंड- ये लो विम बार, ये स्किन की चिकनाई हटा देगा फिर बॉयफ्रेंड की हुई जोरदार कुटाई और ब्रेकअप हो गया.

 

डॉक्टर - कहिए कैसे आना हुआ,
राजू- डॉक्टर साबह लिवर में बहुत दर्द हो रहा है
डॉक्टर- शराब पीते हो ?
राजू- हां- हां बिल्कुल पर छोटा पैक ही बनाना.

 

पति- आजकल तुम ना सिगरेट पीने से रोकती हो,
ना शराब पीने से, क्या सब शिकायतें खत्म?
पत्नी- नहीं…
वो क्या है ना…LIC वाला परसों ही पोलिसी के सब फायदे बता कर गया है…!!!

 

पत्नी- क्यों जी रोज सुबह मेरे चेहरे पे पानी क्यों डालते हो
पति- क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने कहा था
मेरी बेटी फूल की तरह है इसे मुरझाने मत देना…!!!

 

नई-नई शादी के बाद पत्नी के हाथ का खाना पति ने पहली बार खाया…
मिर्च अधिक तेज थी, फिर भी वह बात बिगाड़ना नहीं चाहता था।
पति – खाना बहुत अच्छा बना है.
पत्नी – लेकिन, आप रो क्यों रहे हैं?
पति – खुशी के कारण!
पत्नी – और दूं?
पति – नहीं, मैं ज्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा…!!!

 

पत्नी- अगर मेरी किसी राक्षस के साथ भी शादी हो 
जाती तो भी मैं इतना दुखी न होती जितनी तुम्हारी साथ हूं
पति- पगली !! खून के रिश्तों में कहां शादी होती है.

 

टीचर ने साइंस लैब में अपनी जेब से सिक्का निकाला और एसिड में डाला,
फिर बच्चों से पूछा कि ये सिक्का घुल जाएगा या नहीं
बच्चा- सर, नहीं घुलेगा
टीचर- शाबाश, लेकिन तुम्हें कैसे पता?
बच्चा- सर अगर एसिड में डालने से सिक्का घुलता,
तो आप सिक्का हमसे मांगते, ना कि अपनी जेब से निकालते.

 

मोनू- इतनी देर से क्या सोच रहे हो ?
शौंटी- जानते हो कल रात की आंधी में एक टी शर्ट मेरे घर आकर गिर गई. 
मोनू- तो इसमें क्या हुआ ?
शौंटी- सोच रहा हूं कि मैंचिंग पैंट ले लूं या फिर एक और आंधी का इंतजार करूं. 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

---- समाप्त ----
