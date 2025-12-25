Jokes: जब लड़के ने आधी रात को गर्लफ्रेंड के घर का दरवाजा खटखटाया, पढ़ें जबरदस्त चुटकुले

> लड़के वाले लड़की देखने आए

लड़के वाले - आपकी लड़की का क्या नाम है?

लड़की वाले - हमारी प्यारी, सबकी प्यारी, रामप्यारी

लड़की वाले - आपके लड़के का क्या नाम है?

लड़के वाले - हमारा पी, आपका पी, सबका पी.. पप्पी.

> टीकू घबराया हुआ पुलिस स्टेशन जा रहा था.

टीकू - मैं गिरफ्तार होने जा रहा हूं.

मोनू - क्यों भाई, तुमने क्या किया?

टीकू - मैंने अपनी बीवी के सर पर जोर से डंडा मार दिया था.

मोनू - तो वो मर गई क्या?

टीकू- नहीं बच गई और अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी.

> बॉयफ्रेंड- क्या तुम जानती हो कि संगीत में इतनी शक्ति होती है कि पानी गरम हो सकता है

गर्लफ्रेंड- हां जरूर, क्यों नहीं

जब तुम्हारा गाना सुनकर मेरा खून खौल सकता है, तो पानी क्यों नहीं...

> बॉयफ्रेंड- बहू कहां हो तुम?

गर्लफ्रेंड- होटल में हूं बहुत तेज भूख लग रही थी है, इसलिये यहां खाना खा रही हूं, आप कहां हो ?

बॉयफ्रेंड- लंगर में...तुम्हारे पीछे लाइन में खड़ा हूं, खीर मेरे लिए भी ले लेना!

> बाप- बेटे ने बड़ी मुश्किल से सास-बहू का झगड़ा शांत करवाया

तभी बच्चे ने नानी को आते देखा और चिल्लाया

तीसरी लहर आ गई, तीसरी लहर आ गई....

> सास ने फ्रिज खोला तो गुस्से में बहू को आवाज लगाई

बहू- ये मंदिर का घंटा फ्रिज में क्यों रखा है, पागल हो गई है क्या

बहू- मां जी आपने ही तो कहा था कि आटा गूंथने के बाद एक घंटा फ्रिज में रखना....

> पति- तुम बहुत प्यारी हो.

पत्नी- थैंक्स, मजा आ गया सुनकर.

पति- तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी हो.

पत्नी - थैंक्यू सो मच... और बताओ क्या कर रहे हो?

पति - खाली बैठा था, सोचा मजाक ही कर लूं.

> नई नवेली बहू घर आई,

देवर के बच्चे- आइसक्रीम बनाकर खिला दो,

बहू आइसक्रीम बनाने के लिए रेसिपी बुक पढ़ने लगी

थोड़ी देर बाद सास चिल्लाई- बहू ये फ्रिज में मंदिर का घंटा क्यों रखा है?

बहु शरमाते हुए बोली- माता जी, किताब में लिखा था कि दूध में चीनी डालकर 1 घंटा फ्रिज में रखें, मैंने रख दिया.

सास बेहोश.

> आधी रात को एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के घर का दरवाजा खटखटाया...

ममता- कौन है?

लड़का- मैं हूं?

ममता- मैं कौन?

लड़का अरे बेवकूफ, तू ममता और कौन.

> दो दोस्त आपस में बात करते हुए...

रामू- मैं कभी भी ईट का जवाब पत्थर से नहीं देता.

श्यामू- क्यों ?

रामू- क्योंकि पत्थर खोजने में बहुत समय लग जाता है.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

