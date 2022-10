Funny Jokes: जब डेट पर गए ब्वॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ऑर्डर किया पिज्जा, फिर हुआ कुछ ऐसा...

> एक लड़का और लड़की होटल में खाना खाने गए.

वेटर- क्या लोगे आप?

लड़का- वह तेज मिर्ची वाला घेवर ले आओ

वेटर- क्या?

लड़की- ये पागल पिज़्ज़ा मांग रहा है.

> यदि एक शेर आपकी सास और आपकी पत्नी पर एक साथ हमला कर देता है, तो आप किसे बचाएंगे?

पति- ये भी कोई पूछने की बात है, मैं यकीनन शेर को बचाऊंगा!

आखिर दुनिया में शेर बचे ही कितने हैं.

SAVE THE TIGER.

> एक भईया को पासपोर्ट फार्म भरने के लिए दिया

उसने भरा

प्रश्न- Enter your Name

उन्होंने लिखा- Bhaiya Gajendra Tiwari

प्रश्न- Provide your PAN Details

भैय्या- 120/300 बाबा जर्दा, बनारसी पता, हल्का चूना, डबल कत्था, नवरत्न किमाम, कच्ची पक्की सुपारी, लौंग - इलायची और तनिक हरी पत्ती.

> किडनैपर- तुम्हारा बेटा अब हमारे कब्जे में है.

मां- बात करवाना जरा उससे.

किडनैपर ने बेटे को फोन दिया.

मां- तू वहां क्या कर रहा है, अब धनिया लाकर कौन देगा मुझे?

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... ... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है.)