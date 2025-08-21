Funny Jokes: नौकरानी का जवाब सुनकर उड़े मालकिन के होश, पढ़िए मजेदार जोक्स

पापा- बेटी, बड़ी हो के क्या करोगी ?

बेटी- शादी...

पापा- गलत बात है... अभी से किसी का बुरा नहीं सोचते...!

चिंटू (मिंटू से)- तू शीशे के सामने बैठकर क्यों पढ़ता है?

मिंटू- इसके तीन फायदे हैं- खुद पर नजर रहती है, साथ में रिविजन हो जाता है, पढ़ने के लिए कंपनी भी मिल जाती है.

मिंटू की बात सुनकर चिंटू का सिर घूम गया....

गर्लफ्रेंड- बाबू! मेरे दोनों पैर टूट गए

बॉयफ्रेंड- ओह नो, कैसे बेबी?

गर्लफ्रेंड- मैं छत से नीचे गिर गई

बॉयफ्रेंड- लेकिन तुम को पापा की परी हो, उड़ जाती

बॉयफ्रेंड- जन्मदिन मुबारक डार्लिंग,

बताओ क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें मुझसे?

गर्लफ्रेंड- बस अपना एटीएम नंबर और

पासवर्ड बता दो, यही काफी है.

पति- तुम मेरी फिल्म में काम करोगी?

पत्नी- हां करूंगी। क्या करना होगा?

पति- कुछ नहीं बस नदी में जाकर खड़ी हो जाना

पत्नी- फिल्म का नाम क्या है?

पति- गई भैंस पानी में.

पत्नी तिलमिलाकर रह गई फिर बोली- तुम मेरी फिल्म में काम करोगे?

पति- हां, क्या करना है?

पत्नी- बस घर जाना है, फिर वापस यहीं नदी किनारे आना है ऐसा दो तीन बार करना है।

पति- ठीक है। पर फिल्म का नाम क्या है?

पत्नी- धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का !!!

Advertisement

ऐसे ही मजेदार चुटकुले पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

बंगाली बाबा को आधी रात में एक खूबसूरती लड़की फोनकर बोली...

सरकाई लियो खटिया जाड़ा लगे,

बंगाली बाबा- हेलो, कौन?

लड़की- भरो, मांग मेरी भरो...

बंगाली बाबा बिस्तर से उठकर बोला- क्या सही में मुझसे शादी करोगी?

लड़की- इस गाने को कॉलर ट्यून बनाने के 1 दबाएं

बंगाली बाबा- गुस्से में भाग...



नौकरानी- मेम साब जल्दी आइये

आपके बच्चे ने मच्छर खा लिया है

मालकिन- अरे जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ

नौकरानी- मालकिन घबराने की कोई बात नहीं

मैंने बच्चे को All Out पिला दिया है

लड़की वालों ने कहा- मीना की आवाज कोयल जैसी है, उसकी गर्दन तो मोरनी के जैसी है, चाल हिरणी जैसी और स्वभाव में से तो गाय है।

संजू ने कहा- 'जी, क्या इसमें कोई इंसानी गुण भी हैं?

नेपाली नौकर मालिक के पास गया और बोला शाबजी- सीरीया का बाशाह मर गया...!!

मालिक बड़ा खुश हुआ चलो आईएसआईएस का खात्मा हुआ

फिर उसने टीवी चैनल देखा कहीं ऐसी कोई खबर नहीं थी

एक घंटे बाद वह अपने बगीचे में गया

वहां पता चला कि वो कह रहा था कि चिड़िया का बच्चा मर गया!

पत्नी (सहेली से)- तुम्हारी दिल्ली की यात्रा कैसी रही?

सहेली- अरे क्या बताऊं यार?

रास्ते में मेरे पति पानी लेने उतरे और गाड़ी चलने लगी और वह स्टेशन पर ही रह गए

पत्नी (सहेली से)- तुम्हारी पीड़ा में समझ सकती हूं

तुम्हें इस लंबे सफर में प्यासा ही रहना पड़ा.

Advertisement

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

---- समाप्त ----