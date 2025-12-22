Hindi Jokes: नंबर वाला चश्मा उतारने का घरेलू उपाय जानकर कंट्रोल नहीं होगी हंसी

> टीचर - बेटा अगर सच्चे दिल से प्रार्थना की जाए तो वो जरूर सफल होती है.

मिंटू - रहने दीजिए सर, अगर ऐसा होता तो आप मेरे सर नहीं, ससुर होते..

फिर क्या... मिंटू की हुई जोरदार धुनाई.

> रमेश जलेबी बेच रहा था, लेकिन कह रहा था आलू ले लो...आलू ले लो!

राहगीर- लेकिन ये तो जलेबी है

रमेश- चुप हो जा! वरना, मक्खियां आ जाएंगी.

> लड़की वाले- हमें लड़का पसंद नहीं.

लड़के वाले- पसंद तो हमें भी नहीं लेकिन अब क्या करें घर से निकाल दें?

> बेटा- मुझे शादी नहीं करनी!! मुझे सभी औरतों से डर लगता है!

पिता- कर ले बेटा! फिर एक ही औरत से डर लगेगा, बाकी सब अच्छी लगेंगी.

> टीचर: तुम पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देते?

स्टूडेंट: क्योंकि पढ़ाई सिर्फ दो वजहों से की जाती है.

टीचर: अच्छा जनाब, कौन सी हैं वो दो वजहें, जरा बताओ तो?

स्टूडेंट: या तो डर से या शौक से, मैं बिना वजह कोई शौक रखता नहीं और डरता तो मैं किसी से भी नहीं.

> साली- जीजा अगले जन्म में क्या बनोगे?

जीजा- जी छिपकली बनूंगा.

साली- वो क्यों?

जीजा- क्योंकि आपकी बहन सिर्फ छिपकली से ही डरती है

> बाबा घंटू- नंबर वाला चश्मा... उतारने का घरेलू उपाय

पहले दायें हाथ में दायी डंडी पकड़े

फिर बायें हाथ में बायी डंडी पकड़े

धीरे से चश्मा आगे की तरफ खींचे

चश्मा उतर जाएगा.

> तुम हर बात पर हमेशा मेरा-मेरा करती हो, तुम्हें हमारा कहना चाहिए

पत्नी कुछ ढूंढ रही होती है अलमारी में.

पति- क्या ढूंढ रही हो ?

पत्नी- हमारा पेटीकोट.

> महिला- डॉक्टर साहब, मेरे पति नींद में बातें करने लगे हैं, क्या करूं?

डॉक्टर- उन्हें दिन में बोलने का मौका दीजिए.

सोच में पड़ गई पत्नी!



> इंटरवल के बाद अंधेरे में अपनी सीट की ओर लौटती महिला ने कोने वाली सीट पर बैठे व्यक्ति से पूछा - भाई साहब,

क्या बाहर जाते समय मैंने गलती से आपका पैर कुचल दिया था?

दर्शक (गुस्से में) - हां, कुचला था, पर अब क्यों माफी मांग रही हो?

महिला - माफी-वाफी नहीं भैया, इसका मतलब कि मेरी सीट इसी लाइन में है.

