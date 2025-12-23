scorecardresearch
 
Desi Jokes: हाथी से कुश्ती लड़ना चाहती थी चींटी... पढ़ें मज़ेदार चुटकुले

Hindi Jokes: हंसना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. ऐसे में मजेदार जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बनाने में मददगार होते हैं. आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं हंसाने-मुस्कुराने और ठहाके लगाने वाले वायरल चुटकुले.

चार चींटियां रास्ते में बैठकर बातें कर रही थीं,
तभी वहां से एक हाथी गुजरने लगा.
उसे देख कर एक चींटी बोली- ओ हाथी मुझसे कुश्ती लड़ेगा?
इस पर बाकी चींटियां बोलीं- रहने दे बहन, बेचारा अकेला है..

 

पति- दिन भर सोती रहती हो
पत्नी- तो क्या आराम भी ना करूं
पति- चाय बना दो जल्दी से              
पत्नी- खुद बना लो ना
पति- मेरे सिर में तेज दर्द है
पत्नी- हां तो मेरे भी गले में दर्द है
पति- ठीक है इधर आओ तुम मेरा सिर दबा दो और मैं तुम्हारा गला दबा देता हूं

सिंटू- बिंटू, जल्दी उठ, भूकंप आ रहा है। 
सारा घर हिल रहा है 
बिंटू- ओए,चुपचाप जाके सो जा, 
घर गिरेगा तो हमारा क्या जाएगा
हम तो किराएदार हैं.

 

संजू ने नाई की दुकान खोली
बंटी एक दिन संजू की दुकान पर शेविंग कराने आया 
संजू ने बंटी से पूछा- मूंछ रखनी हैं, क्या ?
बंटी-हां
संजू , बंटी की मूछ काट के बोला- ले रख ले, जहां तुझे रखनी हैं

एक बार एक दामाद शराब पी कर घर लौटा 
फिर ससुराल वालों से बचने के लिए चुपचाप लैपटॉप खोल कर काम करने लगा
ससुर-आज फिर पी के आए हैं?
दामाद- नहीं
ससुर- तो, सूटकेस खोल के क्या रेडियो स्टेशन लगा रहे हैं.

 

ऐसे ही मजेदार चुटकुले पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

 

टीचर बच्चों का ग्रुप फोटो दिखाकर बोली- जब तुम बड़े हो जाओगे तो इस फोटो को देखकर कहोगे, 
ये रहा गोलू जो अमेरिका चला गया, ये रहा सोनू जो लंदन चला गया और ये रहा संजू जो यहीं का यहीं रह गया
ये बात सुनकर संजू बोला- और ये रही हमारी मैडम जिनका देहांत हो गया...

 

सुनीता- तुम्हारी मां मानती क्यों नहीं? जले पर हमेशा नमक छिड़कने वाली आदत गई नहीं अब तक उनकी
रोहित- अब क्या हो गया?
सुनीता- आज फिर से पूछ रही थी कि मेरी बेटे से शादी करके खुश तो हो न?

 

लड़की- कितना प्यार करते हो मुझसे? 
प्रेमी- शाहजहां जितना
लड़की- तो ताजमहल बनवाओ
प्रेमी- जमीन खरीद ली है, बस तुम्हारे मरने का इंतजार कर रहा हूं

 

टीचर- एक टोकरी में 20 सेब थे 10 सड़ गए कितने बचे ? 
पिंटू- 20 ही बचेंगे और क्या
टीचर-  मूर्ख 20 कैसे बचेंगे? 
पिंटू- सड़े हुए सेब कहां जाएंगे, सड़ने से केले थोड़ी बन जाएंगे

भोजन में बाल आने के बाद सोनू ने अपनी सुंदर बीवी से रोमांटिक अंदाज में बोला...
सोनू- जानू जुल्फों को संभाल लिया करो,
बीवी शर्माते हुए बोली- आप भी न बड़े वो हो
सोनू- ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है,
अगली बार भोजन में बाल मिला, तो मां कसम, साली जी को ले आऊंगा... 

 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

