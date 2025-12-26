scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Jokes: संजू की बात सुनकर उड़े बैंक मैनेजर के होश, पढ़ें मज़ेदार चुटकुले

हंसना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. ऐसे में मजेदार जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बनाने में मददगार होते हैं. आज (26 दिसंबर) फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं हंसाने-मुस्कुराने और ठहाके लगाने वाले वायरल चुटकुले.

Advertisement
X
Jokes
Jokes

बैंक मैनेजर- कैश खत्म हो गया है कल आना
संजू गुस्से में- लेकिन मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए 
मैनेजर- देखिये आप गुस्सा मत करिए, शांति से बात कीजिए
संजू- ठीक है है बुलाओ शांति को, आज उसी से बात करूंगा.

 

टीचर- तुम इतनी देर से स्कूल क्यों आए हो? 
बच्चा- मम्मी-पापा लड़ रहे थे
टीचर- वो लड़ रहे थे तो तुम क्यों देर से आए? 
बच्चा- मेरा एक जूता मम्मी के पास और दूसरा जूता पापा के पास था

सम्बंधित ख़बरें

Viral Jokes
जब लड़के ने आधी रात को गर्लफ्रेंड के घर का दरवाजा खटखटाया, पढ़ें जबरदस्त चुटकुले
Jokes
टीचर ने कहा- कल होमवर्क नहीं किया तो मुर्गा बनाऊंगा, छात्र ने दिया मजेदार जवाब
Jokes
गोलू की खुशहाल जिंदगी का राज जानते ही आप भी हंसने लगोगे, पढ़ें मजेदार जोक्स
Jokes
जब पत्नी ने की सोना-हीरा-मोती की डिमांड, पति ने दिया ये शानदार गिफ्ट
Jokes
राजा की सजा से बचने के लिए कर्मचारी ने लगाया ऐसा दिमाग, पढ़ें मजेदार चुटकुले

 

पापा- बेटा कबूतर पर एक वाक्य बनाओ…
रवि- शाम को पी हुई दारू, Kab Utar जाती है… पता ही नहीं चलता…

 

वोटर- ये जो स्याही लगाते हो कितने दिन में निकल जाती है,,,,,,,
मतदान कर्मचारी- करीब 4 महीने तो लगते ही हैं,,,,,,,
वोटर- (अपना सिर आगे करते हुए) सर इसे मेरे सिर में लगा दो. डाई सिर्फ 15 दिन में उतर जाती है. 

 

एक आदमी मुर्गे का फर्म चलाता था
उसने किसी फौजी रिश्तेदार को दावत पर बुलाया
रिश्तेदार दो मुर्गे खा गया फिर भी उसका पेट नहीं भरा
उसकी नजर और मुर्गों पर थी
रिश्तेदार (आंगन में एक बूढे मुर्गे को देखकर)- देखो, ये मुर्गा किस शान से लड़खड़ा रहा है
आदमी (चिढ़कर)- शान क्यों न हों? इसके दो बेटे एक फौजी अधिकारी की सेवा जो कर चुके हैं.

Advertisement

 

ऐसे ही मजेदार चुटकुले पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

 

संजू ने नाई की दुकान खोली
बंटी एक दिन संजू की दुकान पर शेविंग कराने आया
संजू ने बंटी से पूछा- मूछ रखनी हैं, क्या ?
बंटी-हां
संजू , बंटी की मूछ काट के बोला- ले रख ले, जहां तुझे रखनी हैं. 


पति- तुम इतना क्यों चिल्लाती हो? 
पत्नी- क्योंकि हर बार गलती तुम ही करते हो 
पति- काश तुम एक कोयल होती 
पत्नी- तो फिर क्या करते? 
पति- फिर मैं तुझसे पूछता कि बता कौन ज्यादा गलती करता है और तुम कोयल की कूक कूक करती.

 

साली- अच्छा जीजू एक बात बताओ... ससुराल में दामाद का इतना सम्मान क्यों होता है? 
जीजा- क्योंकि वे लोग जानते हैं कि यही वो महान आदमी हैं जिसने हमारे घर का तूफान संभाल रखा हैं...

 

मेले में बहुत भीड़ थी...
एक साहब एक महिला से कहने लगे- माफ कीजिए मैं कुछ देर आपसे बातें करना चाहता हूं
महिला- इससे आपका क्या फायदा होगा?
साहब- दरअसल मेरी पत्नी खो गई है, वह मुझे आपसे बातें करते हुए देखेगी तो गोली की तरह यहां पहुंच जाएगी. 

 

चिंटू दर्जी के पास गया और उससे पूछा- पैंट की सिलाई कितने की है? 
दर्जी- 300 रुपए... 
चिंटू- और निक्कर की...? 
दर्जी- 100 रुपए... 
चिंटू (कुछ देर सोचकर) - तो फिर निक्कर ही सिल दो, बस लंबाई पैरों तक कर देना...

Advertisement


(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement