Hindi Jokes: शराबी ने आंखें दान करते वक्त कही ऐसी बात, जानकर नहीं रुकेगी हंसी

>एक शराबी आंखें दान करने गया!
काउंटर क्लर्क ने पूछा- कुछ कहना चाहते हो?
शराबी – हां! जिसे भी लगाओ, उसे बता देना 2 घूंट लेने के बाद ही खुलती हैं!
>लड़की का एक्सीडेंट हो गया.
डॉक्टर – आपके पैर खराब हो गए हैं.
लड़की – क्या ये सही नहीं होंगे?
डॉक्टर – नहीं इनको काटना पड़ेगा.
लड़की – ओह नो! अब मैं क्या करुंगी?
डॉक्टर – धीरज रखिए. ईश्वर सब ठीक करेगा.
लड़की – अरे मुझे उसकी टेंशन नहीं है. दरअसल मैंने कल ही नया सैंडल खरीदा है और उस दुकान पर लिखा था- “बिका माल वापस नहीं होगा”.
>मंटू- पापा क्या मैं भगवान की तरह दिखता हूं?
पापा- नहीं! पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो बेटा?
मंटू- क्योंकि पापा मैं कहीं भी जाता हूं, तो
सब यही कहते हैं, हे भगवान फिर आ गया.
>दुकानदार - बहन जी आप हमेशा दुकान पर आती हैं,
सारे गहने देखती हैं, मगर ले नहीं जातीं, क्यों...?
पिंकी - ले जाती हूं भाई साहब, आप ही ध्यान नहीं देते...!!!
दुकानदार बेहोश...
>पति - सुनो, रात भर मोबाइल चार्जिंग पर मत लगाना,
बैटरी फट जाएगी...!!!
पत्नी - इतनी भी पागल नहीं हूं,
मैं बैटरी निकाल कर चार्जिंग पर लगाऊंगी...!!!
>मंदिर में चिंटू - हे भगवान मेरी सरकारी नौकरी लगवा दो...?
भगवान - क्यों खाली हाथ आए... नारियल केला और सेब नहीं लाए..?
चिंटू - भगवान जी आप कर्म करो,
फल की चिंता मत करो...!!!
>बाप- बेटा 5 के बाद क्या आता है?
बेटा- 6 और 7
बाप- शाबाश बेटा ! मेरा बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है
अच्छा तो 6, 7 के बाद क्या आयेगा?
बेटा- 8, 9, 10….
बाप खुश होकर- और उसके बाद?
बेटा- और उसके बाद…..गुलाम, बेगम और बादशाह!!
>गप्पू – मम्मी एडमिशन फॉर्म में आईडेंटिफिकेशन मार्क क्या लिखूं?
मम्मी – हाथ में मोबाइल लिख दे…
>पहला दोस्त– यार कल तो तू बहुत मायूस था… आज इतना खुश कैसे है ?
दूसरा दोस्त– कल मेरी बीवी ने 7 हजार की साड़ी खरीद ली थी…
पहला दोस्त– अच्छा आज इतना खुश क्यों है… उसने साड़ी वापिस कर दी क्या ?
दूसरा दोस्त– नहीं यार…मेरी पत्नी वही साड़ी पहनकर तेरी पत्नी से मिलने आ रही है...
>एक दोस्त दूसरे दोस्त से – गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया..अब गाड़ी को आगे नहीं ले जा सकते…
दूसरा दोस्त – कोई बात नहीं.. गाड़ी को रिवर्स गियर में लगाओ, घर वापिस चलते हैं..
