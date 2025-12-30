Hindi Jokes: रिश्ते के लिए आए थे लड़के वाले, लड़की ने पूछा ऐसा सवाल, चुटकुला पढ़कर हंस पड़ेंगे आप

> पत्नी – हाय राम आपके सिर से खून क्यों निकल रहा है?
पति – अरे मेरे दोस्त ने ईंट मार दी
पत्नी – आप भी मार देते, आपके हाथ में कुछ नहीं था क्या?
पति - हम्म… मेरे हाथ में उसकी बीवी का हाथ था..
अब चेहरे से भी खून निकल रहा है.
> बच्चा दादी के पास आया और बोला दादी मां आप टे बोलो….
दादी- टे…
बच्चा- फिर से बोलो टे..कितना बढ़िया बोलती हैं. आप मम्मी को क्यों नहीं सुना देतीं !!
दादी- क्या मतलब तेरी मम्मी को क्यों सुनाऊं?
बच्चा- वह अपनी सहेलियों से कह रही थीं, इसकी दादी पता नहीं कब टे….बोलेंगी.
> ससुर: मेरी बेटी का ख्याल रखना, इसकी आंखों में आंसू ना आए
बंटी- ठीक है प्याज मैं काट दूंगा पर बर्तन इसे ही धोने होंगे.
> पति : मुझे अपनी बीवी से तलाक चाहिए वह बर्तन फेंक कर मारती है.
जज: अभी भी मार रही है या पहले से
पति: 5 साल पहले से
जज: तो इतने साल बाद तलाक क्यों?
पति: क्योंकि अब उसका निशाना पक्का हो गया है.
> पिता : अपनी बेटी से बेटी, पहले तुम मुझे पापा बुलाती थी, अब डैड क्यों कहने लगी हो…?
बेटी – वो पापा बोलने से मेरी लिपस्टिक खराब हो जाती है ना…!!!
> बॉयफ्रेंड: व्हाट्सएप अपडेट कर लो.
गर्लफ्रेंड: कैसे करते हैं?
बॉयफ्रेंड: प्ले स्टोर पर जाओ और वहां से कर लो.
गर्लफ्रेंड: हमारे गांव में प्ले स्टोर नहीं है, जनरल स्टोर है, वहां से कर लूं.
> लड़का लड़की देखने गया: उनको बात करने के लिए अकेले बैठा दिया गया
लड़की डरते डरते: भैया आप कितने भाई बहन हो?
लड़का:अभी तक तीन थे अब चार हो गए.
> पत्नी:- आपको मेरी सुंदरता ज्यादा अच्छी लगती है या मेरे संस्कार?
पति:- मुझे तो तेरी ये मजाक करने की आदत बहुत अच्छी लगती है.
> लड़की- कितना प्यार करते हो मुझसे?
प्रेमी- शाहजहां जितना
लड़की- तो ताजमहल बनवाओ
प्रेमी- जमीन खरीद ली है, बस तुम्हारे मरने का इंतजार कर रहा हूं.
> पत्नी- जरा किचन से आलू लेते आना
पति- यहां तो कहीं आलू दिख नहीं रहे हैं
पत्नी- तुम तो हो ही अंधे, कामचोर हो, एक काम ढंग से नहीं कर सकते,
मुझे पता था कि तुम्हें नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं पहले ही ले आई थी!
अब आदमी की कोई गलती हो तो बताओ.
(डिस्क्लेमर इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)