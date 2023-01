Chutkule: बीवी को गूगल क्यों बोलता था पति, जानकर जोर से हंसेंगे आप

> सुरेश - हैलो जान कैसी हो, "I Miss you so much"

महिला- तू चिंटू बोल रहा है न?

सुरेश - अरे वाह, मेरी आवाज़ से ही पहचान लिया...

महिला- तेरे पापा का नाम हीरालाल ही है न

सुरेश - चौंककर हां, बिलकुल सही

महिला- और तेरे दादा का नाम बनवारीलाल है?

सुरेश - अरे लगता है तू मेरी दीवानी हो गयी है, मेरी पूरी डिटेल रखने लगी है तू

महिला- अबे गधे मैं तेरी मां बोल रही हूं,

सुरेश - मजाक क्यों कर रही हो पम्मी

उधर से आवाज आती है अरे बेवकूफ तूने पम्मी की जगह गलती से मम्मी का नंबर लगा दिया है, तू घर आ फिर बताती हूं तुझे...

> मोनू - वेटर, ऐसी चाय पिलाओ

जिसे पीकर मन...झूम उठे और बदन नाचने लगे.

वेटर - सर हमारे यहां भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं.

> सोनू एक दारू की दुकान पर गया और दारू की बोतल मांगने लगा

दुकानदार- दारू खत्म हो गई है कल आना.

सोनू- लेकिन मुझे दारू आज ही चाहिए.

दुकानदार- भाई गुस्सा क्यों होते हो, शांति से बात करो....

सोनू- तो ठीक है बुलाओ शांति को.

> रवि शराब पीकर गाड़ी चला रहा था,

अचानक गाड़ी एक खंबे से टकरा गई

पुलिस - बाहर निकल बे

रवि - माफ कर दो साहब

पुलिस - दारू पीकर गाड़ी चलाता है.

रवि - अरे नहीं साब, पहले से खूब पी रखी है और कितना पिलाओगे.

> राकेश- यार तू अपनी बीवी को किस नाम से बुलाता है?

रमेश- गूगल डार्लिंग

राकेश- ये कैसा नाम हुआ.

रमेश- क्या करूं, सवाल एक करता हूं और जवाब 100 मिलते हैं.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)