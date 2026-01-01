Jokes: जब पति ने कहा- आलू पराठा में आलू नजर नहीं आ रहा, पत्नी ने दिया ये मुंहतोड़ जवाब

> पति- सुनो! आज आलू पराठा में आलू नज़र नहीं आ रहा.

पत्नी- चुपचाप खा लो... कभी आगरा के पेठे में आगरा नज़र आता है क्या?

जवाब सुनते ही पति को लगा झटका!

> सिट्टू - डॉक्टर साहब, घर जाकर चेक करने की क्या फीस है?

डॉक्टर ने कुछ सोचा और बोला: 300 रुपये.

सिट्टू- ठीक है, तो चलिए.

इतना सुनते ही डॉक्टर ने अपनी बाइक निकाली और सिट्टू के साथ उसके घर जा पहुंचा.

वहां पहुंचकर डॉक्टर ने पूछा- मरीज किधर है?

सिट्टू- अरे मरीज वरीज कोई नहीं है, टैक्सी वाला 500 रुपये मांग रहा था और तू 300 में ले आया!

> पति शाम को बहुत उदास होकर घर लौटा.

पत्नी- क्या हुआ जी...?

पति- आज हमारे ऑफिस की बिल्डिंग गिर गई और सारे लोग मर गए.

पत्नी- तो आप कैसे बचे...?

पति- मैं सिगरेट पीने बाहर गया हुआ था.

पत्नी- चलो शुक्र है भगवान का.

थोड़ी देर में ही टीवी पर खबर आने लगी कि सरकार ने सभी मृतकों के परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपये देने का फैसला किया है.

पत्नी गुस्से में - ना जाने तुम्हारी ये सिगरेट की आदत कब छूटेगी.

> ट्रेन में दो यात्री पहला- व्हाट्सएप इंसान को हमेशा आगे बढ़ाता है.

दूसरा- वो कैसे?

पहला- अब मुझे ही देखिए, दो स्टेशन पीछे उतरना था, लेकिन मैं तो आगे आ गया.

> पुलिस- हम पुलिस वाले हैं दरवाजा खोलो

चिंटू- क्यों?

पुलिस- हमें कुछ बात करनी है।

चिंटू- तुम लोग कितने हो?

पुलिस- हम तीन हैं।

चिंटू- तो आपस में बात कर लो, मेरे पास टाइम नहीं है.

> लड़की- सुन जानू, गूगल मेल होता है या फीमेल...

लड़का- बेबी फीमेल होता है...

लड़की- क्यों..

लड़का- क्योंकि अपना सेंटेन्स पूरा होने से पहले ही वो उसका सजेशन देना शुरू कर देता है...

> बंटी मेडिकल डॉक्टर के पास गया

बंटी- डॉक्टर साहब मुझे क्या बीमारी है?

डॉक्टर- लड़कियों का पीछा करना छोड़ दो,

बंटी- उससे क्या होगा?

डॉक्टर- अगर लड़कियों का पीछा करना नहीं छोड़ोगे, तो जल्दी ही मर जाओगे

बंटी- लड़कियों का पीछा करने से कोई कैसे मर सकता है?

डॉक्टर- क्योंकि उनमें से एक लड़की मेरी भी है.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

