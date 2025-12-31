scorecardresearch
 
Desi Jokes: राकेश ने पूछा- तू अपनी बीवी को किस नाम से बुलाता है? मिला ये मजेदार जवाब

हंसना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. ऐसे में मजेदार जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बनाने में मददगार होते हैं. आज (31 दिसंबर) फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं हंसाने-मुस्कुराने और ठहाके लगाने वाले वायरल चुटकुले.

> पुलिस: तुम चोरी क्यों करते हो?
चोर: आपके लिए और आपके बच्चों के लिए
पुलिस: क्या मतलब?
चोर: हम चोरी न करें तो जनता को और सरकार को आपकी जरूरत ही क्या है?

 

> मां- बेटा इतनी लिपस्टिक लगाकर कहां जा रही है? 
बेटी- मां मैं कॉलेज जा रही हूं...
मां- बेटी तुझे कोई लड़का पसंद है क्या ? 
बेटी खुश होकर- हां मां, बहुत पसंद है 
मां- . . . . तो उस कमीने से बोल दे कि तेरी शादी वर्मा जी के बेटे से तय कर दी है.

> लड़की रजाई में लेटी थी लड़की धीरे से जानू कहां हो? 
लड़का- क्लास में बैठा हूं 
लड़की- मेरे घर आ जाओ ना आज 
लड़का- क्यों? 
लड़की- मेरे घर पर मम्मी पापा नहीं है कुछ नया करेंगे आज 
लड़का- . . . मुझे नहीं आना पिछली बार ऐसे ही बुलाकर पूरे घर में पोंछा लगवाया था.

 

> संजू एक डॉक्टर के पास गया और उससे पूछा
संजू- डॉक्टर साहब, घर जाकर चेक करने की क्या फीस है?
डॉक्टर ने कुछ सोचा और बोला: 300 रुपये.
संजू- ठीक है, तो चलिए
इतना सुनते ही डॉक्टर ने अपनी बाइक निकाली और संजू के साथ उसके घर जा पहुंचा.
वहां पहुंचकर डॉक्टर ने पूछा: मरीज किधर है?
संजू- अरे मरीज वरीज कोई नहीं है पागल, टैक्सी वाला 500 रुपये मांग रहा था और तू 300 में ले आया!

> मरीज- डॉक्टर साहब, क्या आपको यकीन है कि मुझे डेंगू ही है?
दरअसल, मैंने एक मरीज के बारे में पढ़ा था कि डॉक्टर उसका डेंगू का इलाज करते रहे...
अंत में जब वह मरा तो पता चला कि उसे टायफाइड था
डॉक्टर- चिन्ता मत करो, हमारे अस्पताल में ऐसा कभी नहीं होता
हम अगर किसी का डेंगू का इलाज करते हैं तो वह डेंगू से ही मरता है.

 

ऐसे ही मजेदार चुटकुले पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

 

> मास्टर- पढ़ाई शुरू कर दो, पेपर आने वाले हैं
गप्पू- मैं तो खूब पढ़ाई करता हूं, कुछ भी पूछ लो
मास्टर- बता ताजमहल किसने बनाया
गप्पू- मिस्त्री ने
मास्टर- अबे गधे मतलब किसने बनवाया
गप्पू- ठेकेदार ने बनवाया होगा.

 

> राकेश- यार तू अपनी बीवी को किस नाम से बुलाता है?
रमेश- गूगल डार्लिंग
राकेश- ये कैसा नाम हुआ
रमेश- क्या करूं, सवाल एक करता हूं और जवाब 100 मिलते हैं

 

> पत्नी- प्लीज इस बार मेरे बर्थडे पर मुझे एप्पल या ब्लैकबेरी दिला देना
पति- अरे तू ककड़ी और खीरा खा, सीजन इसी का चल रहा है

 

> गर्लफ्रेंड- मैं अपना पर्स घर पर भूल आई,
मुझे एक हजार रुपये की जरूरत है…!
बॉयफ्रेंड- कर दी ना छोटी बात,
पगली ये ले 10 रुपये, अभी रिक्शा करके घर जा और पर्स लेकर आ…!
गर्लफ्रेंड बेहोश…

> डॉक्टर- तुम्हारी एक किडनी फेल हो गई है
सोनू- पहले तो बहुत रोया, 
फिर आंसू पोंछकर बोला साहब ये भी बता दीजिए कि कितने नंबर से फेल हुई है...?
सकते में डॉक्टर

 

डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

