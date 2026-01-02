scorecardresearch
 
Jokes in Hindi: पहाड़ों पर पैराशूट बेच रहा था राजू, चुटकुला पढ़कर लोटपोट हो जाएंगे आप

अगर आप सुबह-शाम हंसने और खिलखिलाने की आदत डाल लें तो आपका दिनभर का आधे से ज्यादा तनाव तो यूं ही दूर हो जाएगा. साथ ही माइंड और मूड भी फ्रेश रहेगा. आपको हंसाने के लिए हम लेकर आए हैं मजेदार जोक्स.

Short Jokes

> शॉन्टी मोबाइल कंपनी में इंटरव्यू देने गया
पहले सवाल पर ही उसे भगा दिया गया...
सवाल- सबसे मशहूर नेटवर्क कौन सा है?
शॉन्टी- कार्टून नेटवर्क!

 

> तेज बारिश में आधी रात को टिंकू पिज्जा लेने गया.
दुकानदार- आप शादीशुदा हो?
टिंकू गुस्से में बोला- ऐसे तूफान में कौन मां अपने बेटे को पिज्जा लेने भेजेगी?

> एक लड़का और लड़की होटल में खाना खाने गए.
वेटर- क्या लोगे आप?
लड़का- वह तेज मिर्ची वाला घेवर ले आओ
वेटर- हैरान होकर.... क्या?
लड़की- ये पागल पिज़्ज़ा मांग रहा है.

 

> प्रेमिका (प्रेमी से)- अरे बाबा, जल्दी खिड़की से कूदो पापा आ रहे हैं.
प्रेमी- लेकिन यह तो 13वीं मंजिल है.
प्रेमिका- अरे, यह शगुन-अपशगुन सोचने का वक्त नहीं है.

 

> टीचर स्टूडेंट से- ये बताओ कि नदी में नींबू का पेड़ लगा है तो उसे कैसे तोड़ोगे?
स्टूडेंट- चिड़िया बनकर.
टीचर- तुम्हें चिड़िया कौन बनाएगा?
स्टूडेंट- जो नदी में नींबू का पेड़ लगाएगा.

 

> पत्नी- कहां पर हो?
पति- स्कूटर से गिर गया हूं एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल जा रहा हूं.
पत्नी - ध्यान रखना, टिफिन टेढ़ा ना हो जाये, वरना दाल गिर जाएगी.

 

> राजू पहाड़ों पर पैराशूट बेच रहा था
एक ग्राहक- अगर पैराशूट नहीं खुला तो?
राजू- तो आपके पूरे पैसे वापस.

 

> किडनैपर- तुम्हारा बेटा अब हमारे कब्जे में है.
मां- बात करवाना जरा उससे.
किडनैपर ने बेटे को फोन दिया.
मां- तू वहां क्या कर रहा है, अब धनिया लाकर कौन देगा मुझे?

 

> गोलू- सबसे शुद्ध माल अपने कस्टमर को कौन बेचता है?
मोलू- बिजली विभाग.
गोलू- वो कैसे?
मोलू- हाथ लगाकर देख ,पता चल जाएगा.

 

> चिंटू अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर होटल डिनर कराने गया
चिंटू- बोलो बेबी… क्या मंगाऊं?
गर्लफ्रेंड - मेरे लिए तो पिज्जा मंगा लो और अपने लिए एम्बुलेंस मंगा लो....
चिंटू- अरे एम्बुलेंस क्यों ?
गर्लफ्रेंड - पीछे देखो तुम्हारी बीवी खड़ी है...
दोनों की जोरदार पिटाई.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है).

