Funny Jokes: मरते समय पति मांगने लगा माफी, पत्नी का जवाब सुनकर छूट जाएगी हंसी

बिजी लाइफ में हंसने-हंसाने और मुस्कुराने के लिए जोक्स और चुटकुले अहम भूमिका निभाते हैं. हंसने-हंसाने, खिलखिलाने और मुस्कुराने के लिए आइए पढ़ते हैं सोशल मीडिया के वायरल जोक्स.

Jokes in Hindi

वैलेंटाइन डे पर मां-पापा के बाहर जाने के बाद लड़की अपने ब्वॉयफ्रेंड को फोनकर बोली...
गर्लफ्रेंड - जानू मेरे घर आ जाओ ना,
लड़का- नहीं टाइम नहीं है,
गर्लफ्रेंड-अरे मेरे मम्मी-पापा घर में नहीं हैं,
लड़का-झूठ मत बोल, पिछली बार यही बोल कर शॉपिंग पे ले गयी थी.

 

पति (मरते समय अपनी पत्नी से)- अलमारी से तेरे सोने के गहने मैंने ही चोरी किए थे. 
पत्नी (रोते हुए)- कोई बात नहीं जी. 
पति- तेरे भाई ने तुझे जो एक लाख रुपये दिए थे, वो भी मैंने ही गायब किए थे. 
पत्नी- कोई बात नहीं. मैंने आपको माफ किया. 
पति- तेरी कीमती साड़ियां भी मैंने ही चोरी कर अपनी प्रेमिका को दे दी थी. 
पत्नी- कोई बात नहीं जी, आपको जहर भी तो मैंने ही दिया है...!!

सात साधु सात चटाई पर बैठे थे… आश्रम में…
एक आदमी आया और सबसे बड़े साधु से पूछा- बाबा, बीवी कंट्रोल नहीं होती क्या करूं…?
साधु (छोटे साधु से)- एक चटाई और लगा भाई के लिए…

 

पति- मुझे समझदार औरत से शादी करनी चाहिए थी.
पत्नी- समझदार औरत तुमसे कभी शादी ही नहीं करती. 
पति- बस, मुझे यही साबित करना था...!

बंटी पुरानी एल्बम देखकर बोला- मम्मी ये फोटो में तुम्हारे साथ कौन है?
मम्मी- ये तेरे पापा हैं. 
बंटी- तो हम इस गंजे के साथ क्यों रहते हैं?
बंटी का जवाब सुनकर मम्मी बेहोश...

 

ऐसे ही मजेदार चुटकुले पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

 

पिंकू- मम्मी, मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है
मम्मी- क्यों?
पिंकू- मैंने तो बस एक मच्छर मारा था
मम्मी- इतनी सी बात पर कोई नहीं निकालता है
पिंकू- मच्छर टीचर के गाल पर बैठा था. 

 

राजू - कल रात देर से घर पहुंचा तो पत्नी ने परदे फाड़ दिए. 
चिंटू- अच्छा ही हुआ, तुम बच गए. 
राजू- घर के नहीं, मेरे कान के परदे फाड़ दिए.

 

चिंटू-पिंटू से...
ये बात समझ में नहीं आती कि शराब की दुकान का वास्तुशास्त्र कौन बनाता है?
चाहे नाले पर हो, दक्षिण दिशा में हो,
सामने गड्ढा हो, बिजली का ट्रांसफार्मर हो या कैसा भी वास्तु दोष हो,
दुकान पर भीड़ हमेशा बनी ही रहती है...

 

साली- जीजा जी आप अगले जन्म में क्या बनोगे
जीजा जी -मैं तो चूहा बनूंगा !
साली -चूहा क्यों बनना चाहते हो
जीजाजी -क्योंकि तेरी बहन सिर्फ चूहों से डरती है !

 

टीचर- भारत की सबसे खतरनाक नदी कौन सी है...? 
सोनू- भावना, इसमें सब बह जाते हैं...!!! 
फिर सोनू को नदी के रास्ते स्कूल से भागना पड़ा...

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

