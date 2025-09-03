Hindi Jokes: जब पत्नी ने पूछा- मैं तुम्हें कितनी अच्छी लगती हूं? पति का जवाब सुनकर बोलती हुई बंद

- पत्नी - मैं तुम्हें कितनी अच्छी लगती हूं?
पति - बहुत ज्यादा.
पत्नी - फिर भी बताओ कितनी?
पति - इतनी कि मन करता है तुम्हारे जैसी एक और ले आऊं.
- चिंकू- एक गंजे के सिर पर दो बाल थे. उन दोनों में प्यार हो गया फिर भी उनकी शादी नहीं हुई.
शीटू- क्यों नहीं हुई शादी?
चिंकू- क्योंकि बाल विवाह कानूनन अपराध है.
- लड़का - मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, घर वाले नहीं मान रहे हैं.
लड़की - तुम्हारे घर में कौन-कौन है?
लड़का - एक पत्नी और दो बच्चे!
- लड़की - बादल गरजते हैं तो तेरी याद आती है.
सावन आने से तेरी याद आती है, बारिश की बूंदों से तेरी याद आती है
लड़का - पता है... पता है... तेरी छतरी मेरे पास पड़ी है,
लौटा दूंगा चिंता मत कर.
- मोहन समोसे को खोलकर अंदर का मसाला ही खा रहा था.
टीटू- अरे! तू पूरा समोसा क्यों नहीं खा रहा?
मोहन- अरे मैं बीमार हूं ना...
डॉक्टर ने कहा है बाहर का नहीं खाना!
- पापा - बेटा, अमेरिका में 15 साल के बच्चे भी अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं.
सोनू - तो इसमें क्या है, भारत में तो एक साल का बच्चा भागने भी लगता है.
- चोर ने एक आदमी को बाजार में घेर लिया
आदमी- मुझे घर जाने दो
चोर- तेरी जेब में जितना भी पैसा है सब निकाल के दे दे.
आदमी- भाई साहब जेब तो खाली है कहो तो Paytm कर दूं.
