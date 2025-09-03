Hindi Jokes: जब पत्नी ने पूछा- मैं तुम्हें कितनी अच्छी लगती हूं? पति का जवाब सुनकर बोलती हुई बंद

- पत्नी - मैं तुम्हें कितनी अच्छी लगती हूं?

पति - बहुत ज्यादा.

पत्नी - फिर भी बताओ कितनी?

पति - इतनी कि मन करता है तुम्हारे जैसी एक और ले आऊं.

- चिंकू- एक गंजे के सिर पर दो बाल थे. उन दोनों में प्यार हो गया फिर भी उनकी शादी नहीं हुई.

शीटू- क्यों नहीं हुई शादी?

चिंकू- क्योंकि बाल विवाह कानूनन अपराध है.

- लड़का - मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, घर वाले नहीं मान रहे हैं.

लड़की - तुम्हारे घर में कौन-कौन है?

लड़का - एक पत्नी और दो बच्चे!

- लड़की - बादल गरजते हैं तो तेरी याद आती है.

सावन आने से तेरी याद आती है, बारिश की बूंदों से तेरी याद आती है

लड़का - पता है... पता है... तेरी छतरी मेरे पास पड़ी है,

लौटा दूंगा चिंता मत कर.

- मोहन समोसे को खोलकर अंदर का मसाला ही खा रहा था.

टीटू- अरे! तू पूरा समोसा क्यों नहीं खा रहा?

मोहन- अरे मैं बीमार हूं ना...

डॉक्टर ने कहा है बाहर का नहीं खाना!

- पापा - बेटा, अमेरिका में 15 साल के बच्चे भी अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं.

सोनू - तो इसमें क्या है, भारत में तो एक साल का बच्चा भागने भी लगता है.

- चोर ने एक आदमी को बाजार में घेर लिया

आदमी- मुझे घर जाने दो

चोर- तेरी जेब में जितना भी पैसा है सब निकाल के दे दे.

आदमी- भाई साहब जेब तो खाली है कहो तो Paytm कर दूं.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

