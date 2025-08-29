Hindi Jokes: जब इंस्पेक्टर ने पूछा- इतनी क्यों पी रखी थी? शराबी ने दिया ये फनी जवाब

लड़की- यार, बस स्टॉप पर 1 घंटे तक बस ही नहीं आई

फिर मैंने BMW खरीदी…

ब्वॉयफ्रेंड- wow, तुमने BMW खरीद ली…

लेकिन इतने पैसे आए कहां से?

लड़की- अरे मैं BMW यानी बिसलरी मिनरल वॉटर की बात कर रही हूं…

बहुत तेज प्यास जो लगी थी!

टीचर- ये बताओ कि नदी में नींबू का पेड़ लगा है तो उसे कैसे तोड़ोगे?

स्टूडेंट- चिड़िया बनकर.

टीचर- तुम्हें चिड़िया कौन बनाएगा?

स्टूडेंट- जो नदी में नींबू का पेड़ लगाएगा.

पति- तुमने तो कहा था डिनर में दो ऑप्शन हैं...पर यहां तो एक ही सब्जी है...

पत्नी- ऑप्शन तो अभी भी दो हैं... खाओ या न खाओ...

ऐसे ही मजेदार चुटकुले पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



जेलर- कल तुम्हें फांसी होगी... बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है?

कैदी- मैं तरबूज खाना चाहता हूं.

जेलर- लेकिन ये तरबूज का मौसम नहीं है.

कैदी- कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा.

इंस्‍पेक्‍टर: इतनी क्यों पी रखी थी?

शराबी: मजबूरी थी भैया।

इंस्‍पेक्‍टर: कैसी मजबूरी?

शराबी: बोतल का ढक्कन खो गया था!

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

Advertisement

---- समाप्त ----