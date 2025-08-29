Hindi Jokes: जब इंस्पेक्टर ने पूछा- इतनी क्यों पी रखी थी? शराबी ने दिया ये फनी जवाब

लड़की- यार, बस स्टॉप पर 1 घंटे तक बस ही नहीं आई
फिर मैंने BMW खरीदी…
ब्वॉयफ्रेंड- wow, तुमने BMW खरीद ली…
लेकिन इतने पैसे आए कहां से?
लड़की- अरे मैं BMW यानी बिसलरी मिनरल वॉटर की बात कर रही हूं…
बहुत तेज प्यास जो लगी थी!
टीचर- ये बताओ कि नदी में नींबू का पेड़ लगा है तो उसे कैसे तोड़ोगे?
स्टूडेंट- चिड़िया बनकर.
टीचर- तुम्हें चिड़िया कौन बनाएगा?
स्टूडेंट- जो नदी में नींबू का पेड़ लगाएगा.
पति- तुमने तो कहा था डिनर में दो ऑप्शन हैं...पर यहां तो एक ही सब्जी है...
पत्नी- ऑप्शन तो अभी भी दो हैं... खाओ या न खाओ...
जेलर- कल तुम्हें फांसी होगी... बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है?
कैदी- मैं तरबूज खाना चाहता हूं.
जेलर- लेकिन ये तरबूज का मौसम नहीं है.
कैदी- कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा.
इंस्पेक्टर: इतनी क्यों पी रखी थी?
शराबी: मजबूरी थी भैया।
इंस्पेक्टर: कैसी मजबूरी?
शराबी: बोतल का ढक्कन खो गया था!
