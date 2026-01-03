Funny Jokes: गर्लफ्रेंड ने पूछा- चाहोगे कब तक... बॉयफ्रेंड का जवाब जानकर हंस पड़ेंगे आप

गर्लफ्रेंड ने मुझसे पूछा- चाहोगे मुझे कब तक?

मैंने भी कह दिया- मेरी पत्नी को पता ना चले तब तक.....

गर्लफ्रेंड उदास होकर बैठी थी

बॉयफ्रेंड- तबीयत ठीक नहीं है क्या ?

जाओ डॉक्टर को दिखा लो

गर्लफ्रेंड- दिखाया था यार डॉक्टर को

बॉयफ्रेंड-क्या बताया उसने ?

गर्लफ्रेंड- बोल रहा था...खून में शॉपिंग की कमी है

बोला है थोड़ा मॉल घूमकर आओ

बॉयफ्रेंड बेहोश.

गर्लफ्रेंड :– हम कहां जा रहे हैं ?

बॉयफ्रेंड :– लॉन्ग ड्राइव पे बेबी

गर्लफ्रेंड :– वाह,पहले क्यों नहीं बताया ?

बॉयफ्रेंड :– मुझे खुद अभी पता चला है.

गर्लफ्रेंड :– कैसे?

बॉयफ्रेंड :– कार के ब्रेक नहीं लग रहे हैं.

गर्लफ्रेंड हुई बेहोश.

गर्लफ्रेंड: मैं तुम्हारे प्यार में लुट गई, बदनाम हो गई, बर्बाद हो गई

कहीं की न बची हाय दैया

बॉयफ्रेंड :- तो पगली मैं कौन सा तेरे प्यार में कलेक्टर बन गया हूं.

मैं भी तो पकौड़ी बेच रहा हूं.

एक बार एक पति को उसकी पत्नी ने पूछा

अगर मैं 2-4 दिन नहीं दिखूं, तो आपको कैसा लगेगा?

पति मन ही मन बहुत खुश हुआ और बोला- मुझे बहुत अच्छा लगेगा

फिर पत्नी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को नहीं दिखी

शुक्रवार को जब आंखों की सूजन कम हुई, तब जाकर थोड़ी-थोड़ी दिखी...

पुलिस अफसर- घर में मालिक के होते हुए तुमने चोरी कैसे की?

चोर- साहब आपकी नौकरी भी अच्छी है और सैलरी भी,

फिर आप चोरी सीखकर क्या करोगे?

गोलू- कल मैंने रॉकेट छोड़ा तो सीधे सूरज से जा टकराया,

भोलू- क्या बात कर रहा है? फिर क्या हुआ?

गोलू- फिर क्या? मेरी पिटाई हुई

भोलू- किसने मारा?

गोलू- सूरज की मम्मी ने.....

लड़की- सुन जानू, गूगल मेल होता है या फीमेल...

लड़का- बेबी फीमेल होता है...

लड़की- क्यों..

लड़का- क्योंकि अपना सेंटेन्स पूरा होने से पहले ही वो उसका सजेशन देना शुरू कर देता है...

गप्पू शराब पीकर गाड़ी चला रहा था,

अचानक गाड़ी एक खम्बे से टकरा गयी

पुलिस-बाहर निकल साले

गप्पू-माफ कर दो दरोगा जी

पुलिस-साले दारू पी के गाड़ी चलाता है, मुंह खोल

गप्पू-अरे नहीं साब, पहले से खूब पी रखी है और कितना पिलाओगे...

एक कंजूस को बिजली का करंट लग गया

बीवी- आप ठीक तो है ना

कंजूस- फालतू की बात छोड़ मीटर देखकर बता यूनिट कितना बढ़ा!

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

---- समाप्त ----