बॉयफ्रेंड ने पूछा-तुम्हें मेरी याद आती है तो क्या करती हो? गर्लफ्रेंड का जवाब सुनकर लगा झटका

स्ट्रेस से निजात पाने के लिए लाइफस्टाइल में हंसने-हंसाने और मुस्कुराने का अहम योगदान होता है. आपको खुश रखने के लिए हम लेकर आए हैं, सोशल मीडिया पर वायरल मजेदार चुटकुले. जिन्हें पढ़कर आपका चेहरा खिल उठेगा.

सोशल मीडिया पर वायरल चुटकुले
गर्लफ्रेंड- मेरी याद आती है तो तुम क्या करते हो?
बॉयफ्रेंड- तुम्हारी पसंददीदा चॉकलेट खा लेता हूं,
और मेरी याद आने पर तुम क्या करती हो?
गर्लफ्रेंड: मैं भी गुटखा खा लेती हूं!

टीचर- बताओ अगर कोई ग्रह पृथ्वी से टकरा जाएगा तो क्या होगा?
सीटू- टन्न की आवाज आएगी.
टीचर- क्यों.
सीटू- क्योंकि ये दुनिया...ये दुनिया पीतल दी.

पिंटू : पंडित जी , किसी सुंदर लड़की का हाथ पाने के लिए क्या करूं?
पंडित जी: किसी मॉल के बाहर मेहंदी लगाने का काम शुरू कर दे!

पति- आज ये रोटियां जली हुई कैसे हैं?
पत्नी- क्योंकि मैं आजकल खूबसूरत होती जा रही हूं.
पति- तुम्हारे खूबसूरत होने से रोटी जलने का क्या लेना-देना है?
पत्नी- रोटियां भी मेरी खूबसूरती को देखकर जलने लगी हैं.

पति- जज साहिब, मुझे अपनी बीवी से तलाक चाहिए वो बर्तन फेंक कर मारती है?
जज- बर्तन अभी मारना शुरू किया है या पहले से ही मार रही है.
पति- पहले से ही
जज- तो इतने साल बाद तलाक क्यों
पति- क्योंकि अब उसका निशाना पक्का हो गया है.

बच्चा- पापा हमारे नए पड़ोसी बहुत गरीब हैं?
पापा- तुम्हें कैसे पता?
बच्चा- उनके बेटे ने एक रुपये का सिक्का निगल लिया है,
उसकी मां का रो-रो कर बुरा हाल है.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है)

