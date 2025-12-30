scorecardresearch
 
Jokes: वजन कम करने का ये देसी तरीका जानकर कंट्रोल नहीं होगी हंसी, पढ़ें वायरल जोक्स

भागदौड़ भरे लाइफस्टाइल में अधिकतर लोगों के दिमाग में तनाव हावी रहता है. सेहतमंद रहने के लिए बड़े-बड़े हेल्थ एक्सपर्ट और योग गुरु भी हंसने-हंसाने और खुश रहने की सलाह देते हैं. ऐसे में कई बार जोक्स और चुटकुले आपके चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं.

Hindi Viral Joke

> पत्नी- मेरा वजन कैसे कम होगा?
पति- अपनी गर्दन को दाएं से बाएं हिलाती रहो.
महिला- अच्छा, पर ये किस समय करूं?
पति- जब कोई खाने को पूछे !

 

> पापा- नालायक, तूने मम्मी से ऊंची आवाज में बात की.
बेटा- मुझे पता है पापा आपको जलन हो रही है.
पापा- नहीं, मुझे कैसी जलन.
बेटा- क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते​.

> पड़ोसी ने पूछा- आपके घर से डेली हंसी की आवाज आती है.आखिर इस खुशहाल जीवन का राज क्या है?
दूसरे पड़ोसी ने कहा- भाई, दरअसल बात ये है कि मेरी बीवी रोज मुझे जूते फेंक कर मारती है. अगर लग जाए तो वो हंसती है, ना लगे तो मैं हंसता हूं.बस, ऐसे ही हमारी जिंदगी खुशहाल गुजर रही है.
पड़ोसी सुनते ही बेहोश!

 

>दुकानदार- बहनजी आप दुकान पर आती हैं, गहने देखती हैं पर कुछ लेती क्यों नहीं?
कस्टमर- हमेशा लेती हूं पर आप ध्यान नहीं देते.
दुकानदार अभी आईसीयू में है...

 

>डॉक्टर - कहिए कैसे आना हुआ...
राजू- डॉक्टर साहब लिवर में बहुत दर्द हो रहा है.
डॉक्टर- शराब पीते हो ?
राजू- हां-हां बिल्कुल पर छोटा पैक ही बनाना.

ऐसे ही मजेदार चुटकुले पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

 

>चिंटू जंगल में जा रहा था, अचानक भालू देखकर सांस रोककर जमीन पर लेट गया
ये देखकर भालू आया और चिंटू के कान में बोला- भूख नहीं है, वरना सारी होशियारी निकाल देता...

 

> मच्छर का बच्चा पहली बार उड़ा, जब वापस आया तो
पापा ने पूछा: कैसा लगा उड़कर?
मच्छर ने कहा: बहुत अच्छा... जहां भी गया, लोग तालियां बजा रहे थे.

 

> लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से: मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, घर वाले नहीं मान रहे हैं.
लड़की: तुम्हारे घर में कौन -कौन है?
लड़का: एक बीवी और 2 बच्चे.

 

> बाप: नालायक तू फेल कैसे हो गया?
बेटा: पेपर में मास्टरजी ने सवाल ही ऐसे दिए थे, जो मैंने कभी सुने ही नहीं थे. 
बाप: तो तूने जवाब कैसे-कैसे लिखे?
बेटा: मैं भी होशियार ठहरा... मैं भी ऐसे उत्तर लिख आया, जो कभी मास्टर ने भी नहीं सुने.

 

> चिंटू: क्या तुम्हें जापानी भाषा बोलनी आती है?
पिंटू: हां एकदम अच्छे से आती है, बस अंग्रेजी में लिखी होनी चाहिए 

 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

