Hindi Jokes: भैंस पूंछ क्यों हिलाती है? टीचर के सवाल का स्टूडेंट ने दिया ये ठहाकेदार जवाब

> टीचर- भैंस पूंछ क्यों हिलाती है?

मिंटू- क्योंकि पूंछ में इतनी ताकत नहीं होती कि वो भैंस को हिला सके.

> पिता- पढ़ ले नालायक, कभी तूने अपनी कोई बुक खोलकर भी देखी है?

बेटा- हां पापा देखी है, बल्कि रोज देखता हूं

पिता- कौन सी बुक?

बेटा- फेसबुक

> टीचर- बताओ सबसे नशीला पदार्थ कौन-सा होता है?

छात्र- किताब है सर, खोलते ही नींद आ जाती है...!!

> पत्नी- तुम मुझे सोते हुए गाली दे रहे थे?

पति- नहीं तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है,

पत्नी- कैसी गलतफलमी?

पति- यही कि मैं सो रहा था..!

पत्नी ने उड़ा दी पति की नींद!

> मास्टर जी एक होटल में खाली कटोरी में रोटी डूबोकर खा रहे थे,

वेटर ने पूछा- मास्टर जी खाली कटोरी में कैसे खा रहे हैं?

मास्टर जी- हम गणित के टीचर हैं, खाली कटोरी में दाल हमने मान ली है.

