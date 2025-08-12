scorecardresearch
 

Hindi Jokes: भैंस पूंछ क्यों हिलाती है? टीचर के सवाल का स्टूडेंट ने दिया ये ठहाकेदार जवाब

Hindi Jokes: हंसी-मजाक से आस-पास का माहौल पॉजिटिव बना रहता है. हंसने-मुस्कुराने और खुश रहने से मानसिक उलझनें दूर होती हैं. ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं सोशल मीडिया पर वायरल चुटकुले जिन्हें पढ़कर आप हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट.

Hindi Chutkule
Hindi Chutkule

> टीचर- भैंस पूंछ क्यों हिलाती है?
मिंटू- क्योंकि पूंछ में इतनी ताकत नहीं होती कि वो भैंस को हिला सके.

 

> पिता- पढ़ ले नालायक, कभी तूने अपनी कोई बुक खोलकर भी देखी है?
बेटा- हां पापा देखी है, बल्कि रोज देखता हूं
पिता- कौन सी बुक?
बेटा- फेसबुक

ऐसे ही जोक्स पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

> टीचर- बताओ सबसे नशीला पदार्थ कौन-सा होता है?
छात्र- किताब है सर, खोलते ही नींद आ जाती है...!!

 

> पत्नी- तुम मुझे सोते हुए गाली दे रहे थे?
पति- नहीं तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है,
पत्नी- कैसी गलतफलमी?
पति- यही कि मैं सो रहा था..!
पत्नी ने उड़ा दी पति की नींद!

 

> मास्टर जी एक होटल में खाली कटोरी में रोटी डूबोकर खा रहे थे,
वेटर ने पूछा- मास्टर जी खाली कटोरी में कैसे खा रहे हैं?
मास्टर जी- हम गणित के टीचर हैं, खाली कटोरी में दाल हमने मान ली है.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).

