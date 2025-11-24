scorecardresearch
 

Funny Hindi Jokes: रिंकी रात को 2 बजे क्यों सोती है? वजह जानकर खूब आएगी हंसी

Funny Hindi Jokes: जीवन की भागदौड़ के बीच हंसी-मजाक करना सेहत के लिए बेहतर माना जाता है, लेकिन काम का प्रेशर और बिजी लाइफ में मुस्कुराने का समय निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. ऐसे में आपकी मुस्कान बनाए रखने के लिए हम आपके लिए कुछ मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं.

Viral Jokes
Viral Jokes

- गोलू- ये पत्नी लोग कभी पति से पहले खाना क्यों नहीं खाते हैं?
दोस्त- तूने देखा होगा, वैज्ञानिक जब भी कभी कोई दवा बना लेते हैं तो परीक्षण पहले दूसरों पर करते हैं. इसलिए पत्नियां भी हम लोगों पर अपने बनाए खाने का परीक्षण करती हैं.

 

- रिंकी- रात को कितने बजे सोती है तू?
पिंकी- किताब उठा लूं तो 9 बजे और फोन उठा लूं तो 2 बजे... 

- गर्लफ्रेंड- बाबू, तुम केवल काम में लगे रहते हो, मेरी कोई परवाह करते भी हो या नहीं?
राजू- तुमने सुना होगा... प्यार करने वाले किसी की परवाह नहीं करते.

- चिंटू जलेबी खाने दुकान पर जाता है
चिंटू- आप कितनी साल से जलेबी बना रहे हो?
दुकानदार- करीब 25 सालों से
चिंटू- इतने सालों में भी सीधी नहीं बनाना सीखा क्या?

 

- टीचर- ABCD सुनाओ
सोनू- A B C D E H...
टीचर-  GF कहां है?
सोनू- बनी ही नहीं तो कहां से होगी सर...

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).

