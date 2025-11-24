Funny Hindi Jokes: रिंकी रात को 2 बजे क्यों सोती है? वजह जानकर खूब आएगी हंसी

- गोलू- ये पत्नी लोग कभी पति से पहले खाना क्यों नहीं खाते हैं?

दोस्त- तूने देखा होगा, वैज्ञानिक जब भी कभी कोई दवा बना लेते हैं तो परीक्षण पहले दूसरों पर करते हैं. इसलिए पत्नियां भी हम लोगों पर अपने बनाए खाने का परीक्षण करती हैं.

और पढ़ें

- रिंकी- रात को कितने बजे सोती है तू?

पिंकी- किताब उठा लूं तो 9 बजे और फोन उठा लूं तो 2 बजे...

- गर्लफ्रेंड- बाबू, तुम केवल काम में लगे रहते हो, मेरी कोई परवाह करते भी हो या नहीं?

राजू- तुमने सुना होगा... प्यार करने वाले किसी की परवाह नहीं करते.

ऐसे ही और जोक्स के लिए यहां क्लिक करें...

- चिंटू जलेबी खाने दुकान पर जाता है

चिंटू- आप कितनी साल से जलेबी बना रहे हो?

दुकानदार- करीब 25 सालों से

चिंटू- इतने सालों में भी सीधी नहीं बनाना सीखा क्या?

- टीचर- ABCD सुनाओ

सोनू- A B C D E H...

टीचर- GF कहां है?

सोनू- बनी ही नहीं तो कहां से होगी सर...

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).

---- समाप्त ----