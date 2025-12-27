scorecardresearch
 
Desi Jokes: जब दोस्त ने पूछा- घर पर क्या कर रहे हो भाई? जवाब सुनते ही लगा जोर का झटका!

Jokes in Hindi: सेहतमंद रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है. अगर आप हंसते-मुस्कुराते हैं तो मानसिक तनाव दूर होने के साथ चेहरे पर चमक आती है. ऐसे में आपको खुश रखने और हंसाने के लिए हम फिर लेकर आए हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हिंदी चुटकुले. जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.

Social Media Viral Jokes in Hindi

> देवर- आप बहुत सुंदर हो।
भाभी- देवर जी क्या कर रहे हो?
देवर- भाभी पढ़ रहा हूं
भाभी- क्या पढ़ रहे हो?
देवर- आपकी होने वाली देवरानी के मैसेज
देवर की बात सुनते ही चुप हो गईं भाभी!

 

> पहला दोस्त- क्या कर रहे हो भाई?
दूसरा दोस्त- खा रहा हूं भाई...!
पहला दोस्त- अकेले-अकेले...?
दूसरा दोस्त- अबे बीवी से ताने खा रहा हूं, आजा तू भी खा ले...!

> एक बार एक दादा-दादी ने जवानी के दिनों को याद करने का फैसला किया… 
अगले दिन दादा फूल लेकर वहीं पहुंचे जहां वो जवानी में मिला करते थे, 
वहां खड़े-खड़े दादा के पैरों में दर्द हो गया 
लेकिन दादी नहीं आईं,
घर जाकर दादा गुस्से से, “आईं क्यों नहीं? 
दादी शर्माते हुए,' मम्मी ने आने नहीं दिया'.

> प्रोफेसर- क्या आप जानते है wife झगड़ालू क्यों होती है ?
छात्र- क्योंकि इसका फुलफॉर्म है Without Information Fighting Everytime

 

औरतों की सबसे बड़ी परेशानी क्या है?
काम करे तो सांस फूल जाती है,
और बैठ जाए तो सास फूल जाती है..
कुछ न करे तो बेचारी खुद फूल जाती है!

> भूगोल पढ़ाने वाली एक मैडम बहुत दुबली-पतली थीं.
उनकी पोस्टिंग एक गांव में हो गई.
एक दिन वो क्लास में बच्चों से प्रश्न पूछ रही थीं-बताओ बच्चों, धरती घूमती हुई क्यों नजर आती है?
एक लड़के ने कहा, मैडम जी कुछ खा लिया करो.
बिना खाए स्कूल आओगी तो धरती ऐसे ही घूमती नजर आएगी!

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

---- समाप्त ----
