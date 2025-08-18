स्टूडेंट ने क्लास में सुनाई ऐसी शायरी, मास्टर जी हो गए बेहोश! पढ़िए Viral Jokes

> मास्टर- बेटा कोई प्यार वाली शायरी सुनाओ.

छात्र- मोटा मरता मोटी पे, भूखा मरता रोटी पे,

मास्टरजी की है दो बेटी और मै मरता हूं छोटी पे.

मास्टर जी बेहोश!

> औरतों का दिल सही मायनों में कब टूटता है?

जब वो अपने जैसे प्रिंट का सूट

मोहल्ले की काम वाली को पहने देखती हैं.

> कर्मचारी- सर बहुत बारिश हो रही है, क्या आज ऑफिस आना है ?

बॉस- खुद ही सोच लो किससे दिनभर बेइज्जती करानी है...मुझसे या पत्नी से?

कर्मचारी- ठीक है सर... मैं आ रहा हूं!

> टीचर- इतने दिन कहां थे, स्कूल क्यों नहीं आए?

गोलू- बर्ड फ्लू हो गया था मैम।

टीचर- पर ये तो पक्षियों को होता है इंसानों को नहीं।

गोलू- इंसान समझा ही कहां आपने...रोज तो मुर्गा बना देती हो..!!

> लड़की अपने बॉयफ्रेंड को अपनी मम्मी से मिलवाने ले गई

गर्लफ्रेंड- मेरी मम्मी को तुम बहुत पसंद आए

बॉयफ्रेंड- चल पगली

कुछ भी हो, मैं शादी तो तुमसे ही करूंगा

मम्मी से बोलना मुझे भूल जाएं!

