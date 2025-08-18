scorecardresearch
 

स्टूडेंट ने क्लास में सुनाई ऐसी शायरी, मास्टर जी हो गए बेहोश! पढ़िए Viral Jokes

Desi Jokes in Hindi: जब आप खुश और टेंशन फ्री होते हैं तो आपके चेहरे पर मुस्कान रहती है. हंसना-मुस्कुराना और ठहाके लगाना अच्छी सेहत के लिए जरूरी है. आपको खुश रखने के लिए हम लेकर आए हैं जोक्स का खजाना, जिन्हें पढ़कर आपके चेहरे पर मुस्कुान आ जाएगी.

Hindi Viral Joke
> मास्टर- बेटा कोई प्यार वाली शायरी सुनाओ.
छात्र- मोटा मरता मोटी पे, भूखा मरता रोटी पे,
मास्टरजी की है दो बेटी और मै मरता हूं छोटी पे.
मास्टर जी बेहोश!

 

> औरतों का दिल सही मायनों में कब टूटता है? 
जब वो अपने जैसे प्रिंट का सूट 
मोहल्ले की काम वाली को पहने देखती हैं.

> कर्मचारी- सर बहुत बारिश हो रही है, क्या आज ऑफिस आना है ?
बॉस- खुद ही सोच लो किससे दिनभर बेइज्जती करानी है...मुझसे या पत्नी से?
कर्मचारी- ठीक है सर... मैं आ रहा हूं!

 

> टीचर- इतने दिन कहां थे, स्कूल क्यों नहीं आए?
गोलू- बर्ड फ्लू हो गया था मैम।
टीचर- पर ये तो पक्षियों को होता है इंसानों को नहीं।
गोलू- इंसान समझा ही कहां आपने...रोज तो मुर्गा बना देती हो..!!

 

> लड़की अपने बॉयफ्रेंड को अपनी मम्मी से मिलवाने ले गई
गर्लफ्रेंड- मेरी मम्मी को तुम बहुत पसंद आए
बॉयफ्रेंड- चल पगली
कुछ भी हो, मैं शादी तो तुमसे ही करूंगा
मम्मी से बोलना मुझे भूल जाएं!

