Desi Jokes: चैलेंज किसे कहते हैं? सही जवाब जानकर आपकी भी बोलती हो जाएगी बंद

परीक्षा में सवाल आया था, चैलेंज किसे कहते हैं?

टिल्लू ने पूरा पेपर खाली छोड़ दिया और आखिरी पेज पर लिखा- अगर हिम्मत है तो पास करके दिखाओ.

सोनू - पापा तुम्हारे लिए मेरी क्या कीमत है?

पापा - बेटा तू तो करोड़ों का है.

सोनू - तो उसी करोड़ों में से 25000 रुपये देना, गोवा घूमने जाना है.

फिर पापा ने सोनू पर की चप्पलों की बरसात कर दी और खूब धोया

पिताजी- बेटा, मेरे लिए 1 गिलास पानी लाना,

पहला लड़का- नहीं लाऊंगा,

दूसरा लड़का- रहने दो पापा, ये तो है ही बदतमीज़

आप खुद ले लो, और मेरे लिए भी 1 गिलास ले आना.

टिंकू- तेरे घर से हमेशा हंसने की आवाज़ आती है,

इतनी खुशी का राज़ क्या है?

मिंकू- मेरी बीवी मुझे जूते मारती है,

लग जाए तो वो हंसती है,

नहीं लगे तो मैं हंसता हूं.

पत्नी- शादी से पहले तुम मुझे होटल,

सिनेमा और न जाने कहां- कहां घुमाते थे

शादी हुई तो घर के बाहर भी नहीं ले जाते...

पति- क्या तुमने कभी किसी को.

चुनाव के बाद प्रचार करते देखा है.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

---- समाप्त ----