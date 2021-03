उत्तराखंड: ताज होटल 3 दिन के लिए सील, स्टाफ के 76 लोग कोरोना पॉजिटिव

उत्तराखंड के ऋषिकेश में ताज होटल को प्रशासन ने तीन दिन के लिए बंद करा दिया है. होटल में अब तक 76 लोग कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं. अभी तक यहां जितने भी लोग संक्रमित हुए हैं, सभी स्टाफ के लोग हैं. एहतियातन तौर पर होटल को सैनिटाइज कर तीन दिन के लिए सील कर दिया है. इस दौरान न कोई बाहर से आ सकेगा और न कोई बाहर जा सकेगा.

Hotel Taj in Rishikesh closed for three days by the district administration, after 76 people were found to be #COVID19 positive there. The hotel was sanitised and has been closed as a precautionary measure: Tehri Garhwal SSP, Tripti Bhatt#Uttarakhand