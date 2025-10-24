scorecardresearch
 

पत्नी से छीना 3 माह का बच्चा और फेंक दिया खाई में ... फिर खोजने लगा, नहीं मिला तो खुद लगा दी छलांग

उत्तराखंड के पौड़ी जिले में शराब के नशे में मजदूर ललित ने अपनी पत्नी से झगड़े के बाद तीन महीने के बेटे को खाई में फेंक दिया और खुद भी कूदकर जान दे दी. ग्रामीणों ने उसे बचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया. पत्नी कमला ने बताया कि ललित शराब के नशे में अक्सर उसके साथ मारपीट करता था.

पिता ने 3 माह के बेटे को खाई में फेंककर की आत्महत्या (Photo: AI Image)
उत्तराखंड के पौड़ी जिले में एक मजदूर ने शराब के नशे में जो किया वह दिल दहला देने वाला है. उसने अपने तीन महीने के बेटे को कथित तौर पर खाई में फेंककर मार डाला और फिर खुद भी उसमें कूदकर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी.
यह घटना मंगलवार को हुई जब लैंसडाउन क्षेत्र के डबोली गांव में रहने वाले  मृतक 30 साल का ललित और उसकी पत्नी के बीच तीखी बहस हो गई थी.

अधिकारियों के अनुसार, ललित शराब का आदी था और मंगलवार शाम को उसकी अपनी पत्नी कमला से बहस हुई. इसके बाद वह यह कहकर घर से निकल गई कि वह अपने तीन महीने के बच्चे के साथ अपने गांव वापस जा रही है. ये देखकर गुस्से में आए ललित ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की गोद से बच्चे को छीन लिया और उसे सड़क के किनारे एक खाई में फेंक दिया.

घटना के बाद, दंपति ने अपने बच्चे को खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. एक अधिकारी ने बताया कि हताश होकर ललित ने भी खाई में छलांग लगा दी. उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने उसे बचाया और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया. कमला के भाई प्रकाश ने एजेंसी को बताया कि ललित और कमला का प्रेम विवाह हुआ था, लेकिन ललित कथित तौर पर शराब के नशे में कमला को पीटता था.

