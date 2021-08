उत्तराखंड: जागेश्वर धाम में पुजारी-प्रबंधक से भिड़े बीजेपी सांसद, गाली गलौज का वीडियो वायरल

उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम (Jageshwar Dham) में दर्शन के लिए पहुंचे उत्तर प्रदेश की आंवला संसदीय सीट के सांसद (MP) धर्मेंद्र कश्यप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है. वीडियो (Viral Video) में सांसद मंदिर के पुजारी, प्रबंधक को भद्दी गालियां दे रहे हैं, साथ ही हाथापाई तक की नौबत भी आ गई है.



क्या था पूरा मामला?



मंदिर समिति के पुजारी का कहना है कि प्रबंधन समिति द्वारा सांसद को कोविड-19 के कारण वक्त पर मंदिर होने की बात कही गई, तो उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया.

वहीं, सांसद वीडियो में कहते हुए नजर आए कि दर्शन और मत्था टेकने के हजार रुपए मांगे जा रहे हैं. लेकिन फिर प्रबंधन समिति के द्वारा वीडियो में कहा जा रहा है कि अगर हमने हजार रुपए मांगे तो आप मंदिर में चल कर हाथ रख कर बोल दीजिए और भगवान भोलेनाथ की कसम खाकर सच बोलिए.



यह ड्रामा फिर भी समाप्त नहीं हुआ, काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा मंदिर परिसर के अंदर चलता रहा. सैकड़ों लोग मंदिर परिसर में इकट्ठा हो गए. जिसके बाद सांसद साहब को वहां के लोगों ने घेर लिया जिसका बीच बचाव करने के लिए स्थानीय पुलिस और सांसद साहब के पुलिसकर्मी मौजूद रहे.

अल्मोड़ा एसडीएम मोनिका के मुताबिक, बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप और उनके साथियों के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

Uttarakhand: FIR registered against BJP MP Dharmendra Kashyap & his friends under IPC sec 188(Disobedience to order duly promulgated by public servant)& 504 (Intentional insult with intent to provoke breach of peace) for allegedly misbehaving with priests of Jageshwar Dham,Almora