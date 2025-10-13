क्लब की पार्टी में आग का खेल, बुरी तरह झुलसे दो बार टेंडर्स के चेहरे, देहरादून का खौफनाक वीडियो

उत्तराखंड में देहरादून से एक डरा वाली तस्वीर सामने आई है.यहां शनिवार रात एक क्लब में मस्ती का माहौल अचानक अफरा-तफरी में बदल गया.जानकारी के अनुसार बार टेंडरों को आग उगलने वाला करतब करना इस कदर भारी पड़ा कि दोनों के चेहरे झुलस गए. वहीं क्लब में मौजूद सैकड़ों लोग बाल-बाल बचे.

मामला देहरादून के राजपुर रोड स्थित सर्किल क्लब में शनिवार रात पार्टी चल रही थी. म्यूज़िक, डांस और ड्रिंक्स के बीच अचानक शुरू हुआ फ्लेम शो. बार टेंडर करतब दिखाने के लिए शराब में आग लगाकर उसे मुंह से उड़ाने लगे, लेकिन चिंगारी पलभर में उन पर ही भड़क उठी. देखते ही देखते दोनों के चेहरे झुलस गए.

क्लब में उस वक्त भारी भीड़ मौजूद थी. गनीमत ये रही आग अधिक नहीं फैली. अगर आग फैल जाती तो हादसा और भी बड़ा हो सकता था. सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई. देहरादून पुलिस ने क्लब प्रबंधन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना ठोका. राजपुर इंचार्ज प्रदीप रावत ने बताया कि क्लब पर जुर्माना कर भविष्य में ऐसा न करने की हिदायत दी गई है. भविष्य में इस तरह के स्टंट हुए तो क्लब का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की जाएगी.

