रुद्रप्रयाग में भालुओं से दहशत, केदारघाटी में शख्स पर हमला, बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूलों का समय बदला

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में इन दिनों भालुओं के बढ़ते हमलों से लोगों में दहशत है. केदारघाटी क्षेत्र के रामपुर गांव में देर रात भालू ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. भालू ने पीड़ित के चेहरे को बुरी तरह से नोच डाला, जिसके बाद उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया.

वन विभाग के अनुसार, अब तक भालू 15 से अधिक लोगों को घायल कर चुके हैं, जबकि 25 से ज्यादा मवेशियों को मारने या घायल करने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. भालुओं के हमले केवल जंगलों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अब ये गांवों और आबादी वाले इलाकों में भी पहुंच रहे हैं. सुबह और शाम के समय भालुओं की आवाजाही अधिक देखी जा रही है, जिससे स्कूली बच्चों और ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

भालू और गुलदार के लगातार बढ़ते हमलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन बड़ा फैसला लिया है. रुद्रप्रयाग जिले के सभी स्कूलों के टाइम टेबल में बदलाव किया गया है. अब कोई भी स्कूल सुबह साढ़े नौ बजे से पहले नहीं खुलेगा और दोपहर तीन बजे तक सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी जाएगी. जिलाधिकारी के निर्देश के अनुसार, यह फैसला बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि इस बार भालू असामान्य रूप से अधिक सक्रिय हैं और लगातार इंसानों के साथ-साथ जानवरों पर भी हमले कर रहे हैं. जिला प्रशासन और वन विभाग की ओर से लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है. ग्रामीणों को अकेले जंगल या सुनसान इलाकों में न जाने की सलाह दी जा रही है.

इसके साथ ही कई ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के स्कूल आने-जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था भी की गई है, ताकि वे सुरक्षित रूप से विद्यालय पहुंच सकें. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि भालू दिखने की स्थिति में तुरंत वन विभाग या स्थानीय प्रशासन को सूचना दें और किसी भी तरह का जोखिम न उठाएं. फिलहाल जनपद में हालात पर नजर रखी जा रही है.

