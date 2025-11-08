scorecardresearch
 

भालू से बचने के लिए भागी महिला, फिसलकर खाई में जा गिरी... उत्तरकाशी के जंगल में दर्दनाक मौत

उत्तराखंड के उत्तरकाशी में दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां रहने वाली एक महिला घास काटने जंगल गई थी. अचानक झाड़ियों में छिपे भालू को देखकर घबरा गई और जान बचाने के लिए भागी. भागते समय वह फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

भालू को देख भागी महिला खाई में गिरी. (Photo: Representational)
भालू को देख भागी महिला खाई में गिरी. (Photo: Representational)

उत्तराखंड के उत्तरकाशी से दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां घास काटने जंगल गई एक महिला की मौत उस समय हो गई, जब वह अचानक झाड़ियों में छिपे भालू को देखकर घबरा गई और भागने की कोशिश में फिसलकर गहरी खाई में गिर पड़ी. हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई.

एजेंसी के अनुसार, घटना उत्तरकाशी जिले के एक गांव की है. 27 वर्षीय अंबिका असवाल अन्य महिलाओं के साथ जंगल में घास काटने गई थीं. ग्रामीणों का कहना है कि महिलाएं जंगल के ऊपरी हिस्से में थीं, तभी झाड़ियों के भीतर से अचानक एक भालू निकल आया. भालू को देखकर महिलाएं घबरा गईं और जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगीं.

इस दौरान अंबिका फिसल गईं और पहाड़ी ढलान से नीचे लुढ़क गईं. वह कई फीट नीचे गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गईं. साथ गई महिलाएं डर के मारे गांव की ओर भागीं और ग्रामीणों को घटना की सूचना दी.

यह भी पढ़ें: युवक ने पास जाकर रख दी कोल्ड ड्रिंक... भालू ने बोतल उठाई और इंसानों की तरह पीने लगा, Video

ग्रामीणों ने तुरंत जंगल की ओर जाकर अंबिका की तलाश की. कुछ दूरी पर उन्हें अंबिका बेहोश हालत में मिलीं. उन्हें नीचे लाया गया, लेकिन तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया था. ग्रामीणों ने इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन और वन विभाग को दी.

घटना की जानकारी मिलते ही उत्तरकाशी के वन प्रभागीय अधिकारी (DFO) डी.पी. बलूनी ने रेंजर और संबंधित अधिकारियों को मौके पर जांच के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि यदि जांच में यह पुष्टि होती है कि यह घटना भालू की मौजूदगी के कारण हुई है, तो परिवार को सरकारी मुआवजा और अन्य सहायता दी जाएगी.

पंचायत सदस्य आकाश नेगी ने बताया कि पिछले कुछ समय से इस इलाके में भालू और तेंदुए जैसे जंगली जानवरों की गतिविधियां बढ़ गई हैं. ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत वन विभाग से की है, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई. ग्रामीण अब भयभीत हैं, क्योंकि घास काटने या जंगल से लकड़ी लाने जैसे रोजमर्रा के काम जानलेवा साबित हो रहे हैं.

