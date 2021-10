न सड़कें बचीं, न रेल लाइन, हर तरफ बारिश-बाढ़ से तबाही... पढ़ें- नैनीताल, रामनगर, अल्मोड़ा, काठगोदाम से ग्राउंड रिपोर्ट

उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश ने तबाही मचा रखी है. राज्य में भयानक मंजर देखने को मिल रहा है. इस तबाही ने 2013 की उत्तराखंड त्रासदी की याद दिला दी है. उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन से जुड़ी घटनाओं में अब तक 47 लोगों की मौत हो चुकी है. कई लोग लापता बताए जा रहे हैं. नैनीताल का राज्य के बाकी हिस्सों से संपर्क कट गया है. यहां हेलिकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है. उधर, अल्मोड़ा में काठगोदाम और दिल्ली को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का एक हिस्सा बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हो गया. ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए जानिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, नैनीताल, रामनगर, अल्मोड़ा, काठगोदाम के ताजा हालात.

उत्तराखंड में अब तक 47 लोगों की मौत हो चुकी है. कुमाऊं क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है. यहां अब तक 42 लोगों ने बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में अपनी जान गंवा दी है. लगातार हो रही बारिश के चलते सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं. कई लोग फंसे हैं.

नैनीताल का संपर्क कटा, 2 हेलिकॉप्टर रेस्क्यू में जुटे

नैनीताल का राज्य के बाकी हिस्सों से संपर्क कट गया है. यहां लैंडस्लाइड के चलते तीन प्रमुख सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा है. यहां वायुसेना ने दो हेलिकॉप्टर्स तैनात किए हैं, ताकि फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा सके. एक हेलिकॉप्टर गढ़वाल भेजा गया है. हालांकि, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से कहा है कि वे घबराएं नहीं. सभी लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं.

बाकी हिस्सों में कैसी है स्थिति?



पिथौरागढ़: यहां बाढ़ जैसी स्थिति है. यहां भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं.

चमोली: थराली और कर्णप्रयाग के बीच नेशनल हाईवे लैंड स्लाइड के चलते कई स्थानों पर बाधित है. चमोली में पिछले दो दिनों से हो रही भारी बारिश से कई मकान ढह गए हैं. यहां कई और मकानों को खाली करा लिया है. लोग दहशत में हैं.

ऋषिकेश-बद्रीनाथ: NH 58 बारिश के चलते बंद कर दिया गया है.

हरिद्वार: गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है. उत्तराखंड से यूपी तक अलर्ट.

काठगोदाम : उत्तराखंड के हल्द्वानी में गौला नदी के पास काठगोदाम और दिल्ली को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का एक हिस्सा भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हो गया.

कलछनाथ : रूद्रनाथ ट्रेक रूट पर कलचंथ में फंसे कोलकाता के 10 लोगों को रेस्क्यू कर गोपेश्वर लाया है.

उधम सिंह नगर: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नानक सागर बांध के सभी गेट खोल दिए गए हैं.

अल्मोड़ा में 7 लोगों की मौत

अल्मोड़ा में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है. यहां रापड़ गांव में लैंडस्लाइन की चपेट में एक घर आ गया. इस हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई. जबकि 1 महिला को सुरक्षित निकाल लिया गया.

अल्मोड़ा में रेस्क्यू अभियान चलाती SDRF की टीम

Uttarakhand: SDRF carried out rescue operations in residential areas of Rudrapur in Udham Singh Nagar district, which faces a flood-like situation due to rainfall. SDRF Commandant Navneet Singh also joined in the rescue operations. (19.10.2021)

नैनीताल में लैंडस्लाइड के बाद सड़क साफ करने में जुटी टीमें





Uttarakhand: A stretch of road being cleared with the help of machines in Jeolikote of Nainital district, near which an incident of landslide took place.