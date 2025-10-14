हॉस्टल में कपड़े उतारकर डॉक्टर्स का हुड़दंग, आसपास वालों की शिकायत पर पहुंची पुलिस, VIDEO

उत्तराखंड में देहरादून के डॉक्टर्स के हॉस्टल में देर रात हंगामा होने से हड़कंप मच गया. दरअसल, यहां तेज आवाज में बज रहे म्यूजिक को बंद करवाने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी. इस पर छात्रों ने म्यूजिक बंद न करते हुए पुलिसकर्मियों से अभद्रता कर डाली जिसका वीडियो वायरल होते ही कॉलेज प्रशासन ने डॉक्टर्स पर जुर्माना ठोका और हॉस्टल से उनको बाहर निकाल दिया.

दरअसल, दून अस्पताल के पास जाने वाली सड़क पर पीजी छात्रों का हॉस्टल है. यहां, देर रात छात्र पार्टी करते हुए हुड़दंग कर रहे थे. आसपास के लोगों ने पुलिस से तेज म्यूजिक की शिकायत की. पुलिस मौके पर पहुंची तो छात्र अर्धनग्न अवस्था में हुड़दंग करते नजर आए. वहीं हुड़दंग का यह पूरा वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया. प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन के मुताबिक डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं .थे प्राचार्य ने बताया मामले की जांच चल रही है साथ ही कॉलेज प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है.

स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार को मामले की जानकारी देते हुए रिपोर्ट सौंप दी है. कॉलेज प्रशासन ने जिस पीजी डॉक्टर के रूम में पार्टी हो रही थी उसको हास्टल से निकाल दिया है. इसके साथ ही उसपर दस हज़ार का जुर्माना भी लगाया गया है . अन्य डॉक्टर्स को चिन्हित कर उनके ऊपर भी जुर्माना लगाने की बात कही गई है.

उधर शहर कोतवाल नप्रदीप पंत ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस लाउड म्यूजिक की शिकायत पर पहुंची थी जिसपर पुलिस के साथ डॉक्टर्स ने अभद्रता कर डाली वहीं डॉक्टर्स को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है. साथ ही भविष्य में ऐसा न करने की हिदायत दी गई बहरहाल डॉक्टर्स का यह वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है.



