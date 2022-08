उत्तराखंड: देहरादून में भारी बारिश ने मचाई तबाही, रायपुर में फटा बादल, टपकेश्वर मंंदिर के पास बाढ़ जैसे हालात

उत्तराखंड में शुक्रवार से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचा दी. देहरादून जिले के रायपुर ब्लाक में शनिवार की तड़के बादल भी फट गया. सरखेत गांव के लोगों ने बताया कि यह घटना तड़के करीब 2.45 बजे की है. सूचना के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. इसके साथ ही देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए. भारी बारिश की वजह से मालदेवता पर बना पुल भी बह गया है.

रायपुर ब्लाक में बादल फटने के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ ने बताया कि गांव में फंसे सभी लोगों को बचा लिया गया है, जबकि कुछ लोगों ने एक रिसॉर्ट में शरण ली है. इसके अलावा शुक्रवार से लगातार शुरू हुई मूसलाधार बारिश की वजह से देहरादून के प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास बहने वाली तमसा नदी ने विकराल रूप ले लिया. बताया जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे.

#WATCH | J&K: Heavy rainfall triggers flash floods near Vaishno Devi Shrine in Katra town in Reasi district pic.twitter.com/NhgxNjbV9x