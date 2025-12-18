अल्मोड़ा में मारपीट मामले ने पकड़ा तूल, आरोपी के भाई ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, SSP ने नाकारा

उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. मामला सोमेश्वर थाने से जुड़ा है, जहां बीते 9 दिसंबर को पुलिस ने प्रकाश खोलिया नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश करते हुए आरोप लगाया कि उसने ऐराड्यो धाम सोमेश्वर के पुजारी विशंभर गिरी के साथ मारपीट की और मारपीट के बाद उनसे नगदी और जेवरात लूट लिए. पुलिस के अनुसार, आरोपी के पास से मारपीट में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी, 8200 रुपये नकद और जेवरात बरामद किए गए थे. इन तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने प्रकाश खोलिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

हालांकि अब आरोपी के भाई कैलाश खोलिया ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. कैलाश खोलिया ने मीडिया को बताया कि सोमेश्वर थाने से आई पुलिस टीम उनके घर पहुंची और परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल फोन छीन लिए थे. लेकिन बाद में वापस कर दिए थे. कैलाश खोलिया ने आरोप लगाया कि पुलिस उनके भाई प्रकाश को जबरन घर से गाड़ी में बैठाकर ले गई और अगले दिन गिरफ्तारी दूसरी जगह से दिखा दी. रास्ते में जबरन उसकी जेब में जेवरात रख दिए. इसके बाद फिल्मी अंदाज में वीडियो बनाकर यह दिखाने की कोशिश की गई कि जेवरात प्रकाश के पास से ही मिले हैं.

मारपीट कर लूटा का आरोप

कैलाश खोलिया का कहना है कि उनके भाई ने पुजारी के साथ मारपीट जरूर की थी, लेकिन किसी तरह की लूट नहीं की गई. उन्होंने दावा किया कि जो 8200 रुपये दिखाए जा रहे हैं, वह उनके अपने पैसे थे. उनके अनुसार, प्रकाश अपने पैसे मांगने पुजारी के पास गया था और बदतमीजी के बाद दोनों के बीच हाथापाई हो गई.

युवक के परिजनों ने पुलिस पर उठाए सवाल

इस पूरे मामले पर जब अल्मोड़ा के एसएसपी देवेंद्र पींचा से संपर्क किया गया तो उन्होंने आरोपों को खारिज किया. एसएसपी ने कहा कि आरोपी को पूरे साक्ष्यों के साथ गिरफ्तार किया गया है और मामला अब न्यायालय में है. सही और गलत का फैसला अदालत करेगी.



रिपोर्टर- संजय सिंह