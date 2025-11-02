scorecardresearch
 

Feedback

शख्स ने पहले पत्नी, बेटी और साली की हत्या की, फिर खुद भी दे दी जान

तेलंगाना के विकाराबाद ज़िले में 40 वर्षीय व्यक्ति ने पत्नी, साली और बेटी की हत्या कर दी. फिर खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी. बताया जाता है कि आरोपी ने सोते समय सभी पर धारदार हथियार से हमला किया था.

Advertisement
X
पत्नी, बेटी और साली की हत्या के बाद व्यक्ति ने खुद किया सुसाइड. (Photo: Representational )
पत्नी, बेटी और साली की हत्या के बाद व्यक्ति ने खुद किया सुसाइड. (Photo: Representational )

तेलंगाना के विकाराबाद ज़िले में रविवार तड़के एक 40 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी पत्नी, बेटी और साली की हत्या कर दी और बाद में खुद भी आत्महत्या कर ली. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. पुलिस ने बताया कि हमले में एक बेटी बच गई. लेकिन उसे भी कई जगहों पर चोट आई है.

अधिकारियों ने बताया कि कुलकाचेरला मंडल में तड़के 2.30 से 3 बजे के बीच हुई इस घटना की सूचना 'डायल 100' पर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. अधिकारी ने बताया कि व्यक्ति ने अपनी पत्नी (लगभग 35 वर्ष), छोटी बेटी (लगभग 10 वर्ष) और साली (लगभग 40 वर्ष) की घर में सोने के दौरान हत्या कर दी. आरोपी ने सभी जान धारदार हथियार से हमला करके जान ली.

यह भी पढ़ें: मांग में सिंदूर, खामोश चेहरा और सच उगलते लब... कैमरे के सामने जीजा जी के मर्डर की वजह कुबूलती चली गई निधि साहू

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Screengrab)
कैंची से गोदकर युवक की निर्मम हत्या, गाजियाबाद में शराब पार्टी बनी मौत का कारण 
हत्या के आरोप में भांजे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है. (Photo: ITG)
भांजे ने मामा की बेरहमी से कर दी हत्या, CCTV में कैद हुई वारदात 
हॉस्टल में डिनर करने के बाद 52 छात्र हुए बीमार, सभी अस्पताल में भर्ती  
azharuddin
क्रिकेट के मैदान से सत्ता की पिच तक... पूर्व भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन बने मंत्री 
Ajhar becomes a minister after losing the election!
तेलंगाना सरकार में मंत्री बने मोहम्मद अजहरुद्दीन, शपथ लेने के बाद क्या बोले? 

हत्या के बाद खुद लगाई फांसी

अधिकारी ने बताया कि व्यक्ति ने अपनी बड़ी बेटी की भी हत्या करने की कोशिश की. लेकिन वह घायल अवस्था में बच निकलने में सफल रही और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बाद में उसने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

Advertisement

प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस ने कहा कि व्यक्ति और उसकी पत्नी के बीच कुछ विवाद प्रतीत होता है. पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है. पड़ोसियों ने बताया कि व्यक्ति आए दिन परिवार के लोगों से लड़ाई करता था. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement