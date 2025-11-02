शख्स ने पहले पत्नी, बेटी और साली की हत्या की, फिर खुद भी दे दी जान

तेलंगाना के विकाराबाद ज़िले में रविवार तड़के एक 40 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी पत्नी, बेटी और साली की हत्या कर दी और बाद में खुद भी आत्महत्या कर ली. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. पुलिस ने बताया कि हमले में एक बेटी बच गई. लेकिन उसे भी कई जगहों पर चोट आई है.

अधिकारियों ने बताया कि कुलकाचेरला मंडल में तड़के 2.30 से 3 बजे के बीच हुई इस घटना की सूचना 'डायल 100' पर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. अधिकारी ने बताया कि व्यक्ति ने अपनी पत्नी (लगभग 35 वर्ष), छोटी बेटी (लगभग 10 वर्ष) और साली (लगभग 40 वर्ष) की घर में सोने के दौरान हत्या कर दी. आरोपी ने सभी जान धारदार हथियार से हमला करके जान ली.

यह भी पढ़ें: मांग में सिंदूर, खामोश चेहरा और सच उगलते लब... कैमरे के सामने जीजा जी के मर्डर की वजह कुबूलती चली गई निधि साहू

हत्या के बाद खुद लगाई फांसी

अधिकारी ने बताया कि व्यक्ति ने अपनी बड़ी बेटी की भी हत्या करने की कोशिश की. लेकिन वह घायल अवस्था में बच निकलने में सफल रही और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बाद में उसने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

Advertisement

प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस ने कहा कि व्यक्ति और उसकी पत्नी के बीच कुछ विवाद प्रतीत होता है. पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है. पड़ोसियों ने बताया कि व्यक्ति आए दिन परिवार के लोगों से लड़ाई करता था.

---- समाप्त ----