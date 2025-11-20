चलती ट्रेन से गिरने वाला था यात्री, RPF कांस्टेबल ने दौड़कर बचाई जान, CCTV में कैद हुई बहादुरी

हैदराबाद के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर बुधवार को एक बड़ा हादसा टल गया, जब एक यात्री चलते हुए ट्रेन से उतरने की कोशिश में फिसल गया और पटरी पर गिरने की कगार पर पहुंच गया. कुछ ही सेकंड में उसकी जान जा सकती थी, लेकिन मौके पर मौजूद रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के कांस्टेबल पंकज कुमार शर्मा की त्वरित प्रतिक्रिया ने उसे निश्चित मौत से बचा लिया.

रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ने लगी, एक यात्री ने जल्दबाज़ी में नीचे उतरने की कोशिश की. संतुलन बिगड़ते ही वह ट्रेन के दरवाजे से फिसलकर पटरियों की तरफ झुक गया. यह दृश्य देखकर आसपास खड़े यात्रियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि यात्री कुछ ही पलों में ट्रेन की चपेट में आ सकता था.

इसी दौरान प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ कांस्टेबल पंकज कुमार शर्मा ने इस खतरनाक स्थिति को भांप लिया. उन्होंने बिना एक पल गंवाए तेज़ी से दौड़ लगाई और गिरते हुए यात्री को पकड़कर रेल लाइन से दूर खींच लिया. पूरा घटनाक्रम कुछ ही सेकंडों में हुआ और कांस्टेबल की फुर्ती से एक बड़ी त्रासदी टल गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, यदि कांस्टेबल पंकज कुछ देर भी कर देते, तो यात्री की जान बचाना मुश्किल हो जाता. घटना के बाद मौके पर मौजूद यात्रियों ने पंकज कुमार शर्मा की बहादुरी की सराहना की और रेलवे अधिकारियों ने भी उन्हें धन्यवाद दिया. अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की सतर्कता और मानवता रेलवे सुरक्षा बल की जिम्मेदारी और समर्पण को दर्शाती है.

रेलवे विभाग ने घटना का वीडियो सुरक्षित कर लिया है और कांस्टेबल को सम्मानित करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. रेलवे अधिकारी लगातार यात्रियों को चेतावनी देते रहते हैं कि चलती ट्रेन से उतरने या चढ़ने की कोशिश न करें, लेकिन इस तरह की घटनाएँ बार-बार सामने आती हैं.

