'मुझे यह कॉलेज बिल्कुल पसंद नहीं... मुझे मत ढूंढो...', नोट लिखकर गायब हो गया छात्र

तेलंगाना के निजामाबाद जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. बोधन क्षेत्र से एक छात्र के अचानक गायब हो गया. अर्जुन नाम का छात्र, जो विजेता जूनियर कॉलेज में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर का छात्र है, अपने हॉस्टल से गायब हो गया.

अर्जुन ने अपने छोड़कर गए नोट में लिखा, मुझे यह कॉलेज बिल्कुल पसंद नहीं. मैं जा रहा हूं. मुझे मत ढूंढो. यह नोट मिलने के बाद परिवार और दोस्तों में चिंता की लहर दौड़ गई.

नोट छोड़कर गायब हो गया छात्र

अर्जुन के अचानक गायब होने से उसके माता-पिता, साथी छात्र और कॉलेज के अन्य छात्र गहरे तनाव में हैं. परिवार ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने उसकी खोज शुरू कर दी है.

पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है और हॉस्टल व कॉलेज के आसपास CCTV फुटेज की जांच भी की जा रही है. हालांकि, अभी तक अर्जुन का कोई सुराग नहीं मिला है.

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी को अर्जुन का कोई पता या जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें. परिवार और पुलिस दोनों ही छात्र की सुरक्षा और खोज को प्राथमिकता दे रहे हैं.

जांच अधिकारी का कहना है कि खोज अभियान लगातार जारी है और पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है ताकि छात्र को सुरक्षित ढूंढा जा सके.

