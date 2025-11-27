scorecardresearch
 

Feedback

रफ्तार का कहर... रॉन्ग साइड में जाकर उड़ा दी बाइक, शख्स की दर्दनाक मौत, पत्नी की हालत गंभीर, VIDEO

सिद्धिपेट जिले के नरायणरावपेट मंडल के जक्कापुर गांव के पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई. यह भयावह हादसा पीछे आ रही कार के डैशकैम में कैद हो गया. पुलिस ने मामले में लापरवाही से ड्राइविंग का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
रॉन्ग साइड में जाकर उड़ा दी बाइक, शख्स की दर्दनाक मौत (Photo: ITG)
रॉन्ग साइड में जाकर उड़ा दी बाइक, शख्स की दर्दनाक मौत (Photo: ITG)

तेलंगाना के सिद्धिपेट जिले में रविवार को एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया, जिसने क्षेत्र में सनसनी फैला दी. नरायणरावपेट मंडल के जक्कापुर गांव के पास एक तेज रफ्तार कार चालक ने गलत डायरेक्शन में चलते हुए सामने से आ रही बाइक से सीधी टक्कर मार दी. इस भयावह टक्कर में बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है. हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार हवा में उछल गया और काफी दूरी पर जा गिरा.

हादसा पीछे चल रही एक अन्य कार के डैशकैम में स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड हो गया. फुटेज में दिख रहा है कि तेज़ रफ्तार कार अचानक सड़क का संतुलन खोकर राइट साइड की लेन में घुसती है और सीधे बाइक को जोरदार टक्कर मारती है. टक्कर का असर इतना घातक था कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दंपति सड़क पर दूर जा गिरे.

पुलिस के अनुसार कार तेज गति से चल रही थी और ड्राइवर ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते वह विपरीत दिशा में घुसकर हादसे का कारण बना. घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घायल महिला को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

सम्बंधित ख़बरें

रोड पर धू-धू कर जली कार
मुंबई सी-लिंक पर भयानक हादसा, कार डिवाइडर से टकराकर बनी आग का गोला- Video 
रोहतक और बहादुरगढ़ में दो दिन के अंदर दो खिलाड़ियों की मौत से खेल मैदानों की सुरक्षा पर सवाल (Photo: ITG/Surender Singh)
नेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत, प्रैक्टिस के दौरान सीने पर टूटकर गिरा पोल- VIDEO 
water Misuse in Hyderabad.
हैदराबाद में पीने के पानी से कार धोने पर एक्शन, लगा भारी जुर्माना 
ED raids telangana.
तेलंगाना अवैध खनन मामले में सरकार को 39.08 करोड़ का नुकसान, ED का बड़ा खुलासा 
CPI Maoist members who came out today
तेलंगाना में 37 नक्सलियों का आत्मसमर्पण  

हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वीडियो फुटेज की जांच की और कार चालक के खिलाफ लापरवाही से ड्राइविंग एवं मौत का कारण बनने का मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस चालक की भूमिका, उसकी गति, और दुर्घटना की पूरी परिस्थितियों की बारीकी से जांच कर रही है.

Advertisement

डैशकैम में कैद यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि लापरवाह ड्राइविंग किस तरह एक परिवार को तबाह कर सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement