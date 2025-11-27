रफ्तार का कहर... रॉन्ग साइड में जाकर उड़ा दी बाइक, शख्स की दर्दनाक मौत, पत्नी की हालत गंभीर, VIDEO

तेलंगाना के सिद्धिपेट जिले में रविवार को एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया, जिसने क्षेत्र में सनसनी फैला दी. नरायणरावपेट मंडल के जक्कापुर गांव के पास एक तेज रफ्तार कार चालक ने गलत डायरेक्शन में चलते हुए सामने से आ रही बाइक से सीधी टक्कर मार दी. इस भयावह टक्कर में बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है. हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार हवा में उछल गया और काफी दूरी पर जा गिरा.

और पढ़ें

हादसा पीछे चल रही एक अन्य कार के डैशकैम में स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड हो गया. फुटेज में दिख रहा है कि तेज़ रफ्तार कार अचानक सड़क का संतुलन खोकर राइट साइड की लेन में घुसती है और सीधे बाइक को जोरदार टक्कर मारती है. टक्कर का असर इतना घातक था कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दंपति सड़क पर दूर जा गिरे.

पुलिस के अनुसार कार तेज गति से चल रही थी और ड्राइवर ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते वह विपरीत दिशा में घुसकर हादसे का कारण बना. घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घायल महिला को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वीडियो फुटेज की जांच की और कार चालक के खिलाफ लापरवाही से ड्राइविंग एवं मौत का कारण बनने का मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस चालक की भूमिका, उसकी गति, और दुर्घटना की पूरी परिस्थितियों की बारीकी से जांच कर रही है.

Advertisement

डैशकैम में कैद यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि लापरवाह ड्राइविंग किस तरह एक परिवार को तबाह कर सकती है.

---- समाप्त ----