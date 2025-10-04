अमेरिका में हैदराबाद के छात्र की गोली मारकर हत्या, विधायक ने शव वापस लाने की अपील की

अमेरिका में एक दुखद घटना में हैदराबाद के छात्र चंद्रशेखर पोले की गोलीबारी में मौत हो गई. इस घटना की जानकारी पूर्व मंत्री और बीआरएस विधायक टी हरीश राव ने शनिवार को दी.
हरीश राव ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है और उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं.
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि चंद्रशेखर, जो एल.बी. नगर का रहने वाला था और दलित समुदाय से संबंधित था, ने भारत में बीडीएस (Bachelor of Dental Surgery) की पढ़ाई पूरी की थी. इसके बाद वह अपनी उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के डालास शहर गए थे.
हरीश राव ने कहा, “यह अत्यंत दुखद है कि चंद्रशेखर पोले, जो एक मेहनती छात्र था, सुबह के समय कुछ अपराधियों द्वारा की गई गोलीबारी में अपनी जीवन गंवा बैठा. यह हमारे लिए बहुत ही बड़ी क्षति है.”
బీడీఎస్ పూర్తి చేసి, పై చదువుల కోసం అమెరికా (డల్లాస్) వెళ్ళిన ఎల్బీనగర్ కు చెందిన దళిత విద్యార్థి చంద్ర శేఖర్ పోలే ఈరోజు తెల్లవారు జామున దుండగులు జరిపిన కాల్పులో మృతి చెందటం విషాదకరం.
— Harish Rao Thanneeru (@BRSHarish) October 4, 2025
इस दुखद घटना के बाद हरीश राव ने तेलंगाना सरकार से आग्रह किया है कि वे आवश्यक कदम उठाकर छात्र के शव को अमेरिका से भारत लाने की व्यवस्था करें. उन्होंने कहा कि यह परिवार के लिए न्याय और सम्मान का मामला है और सरकार को इसमें त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए.
हरीश राव ने साथ ही यह भी कहा कि बीआरएस और अन्य पार्टी नेताओं ने मृतक के परिवार से मिलकर उन्हें हर संभव मदद और सहानुभूति देने का प्रयास किया. उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर एक उत्कृष्ट और मेहनती छात्र थे, जिन्होंने अपनी शिक्षा के लिए विदेश में कठिन मेहनत की थी, और उनकी अकाल मृत्यु ने परिवार और समाज को गहरा झटका दिया है.
अमेरिका में छात्र सुरक्षा और विदेश में पढ़ाई के दौरान होने वाली घटनाओं की चिंता को लेकर इस घटना ने भारतीय परिवारों में एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है. अधिकारियों के अनुसार, अमेरिकी पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस मामले में दोषियों की पहचान और गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है.