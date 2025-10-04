अमेरिका में हैदराबाद के छात्र की गोली मारकर हत्या, विधायक ने शव वापस लाने की अपील की

अमेरिका में एक दुखद घटना में हैदराबाद के छात्र चंद्रशेखर पोले की गोलीबारी में मौत हो गई. इस घटना की जानकारी पूर्व मंत्री और बीआरएस विधायक टी हरीश राव ने शनिवार को दी.

हरीश राव ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है और उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि चंद्रशेखर, जो एल.बी. नगर का रहने वाला था और दलित समुदाय से संबंधित था, ने भारत में बीडीएस (Bachelor of Dental Surgery) की पढ़ाई पूरी की थी. इसके बाद वह अपनी उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के डालास शहर गए थे.

हरीश राव ने कहा, “यह अत्यंत दुखद है कि चंद्रशेखर पोले, जो एक मेहनती छात्र था, सुबह के समय कुछ अपराधियों द्वारा की गई गोलीबारी में अपनी जीवन गंवा बैठा. यह हमारे लिए बहुत ही बड़ी क्षति है.”

इस दुखद घटना के बाद हरीश राव ने तेलंगाना सरकार से आग्रह किया है कि वे आवश्यक कदम उठाकर छात्र के शव को अमेरिका से भारत लाने की व्यवस्था करें. उन्होंने कहा कि यह परिवार के लिए न्याय और सम्मान का मामला है और सरकार को इसमें त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए.

Advertisement

हरीश राव ने साथ ही यह भी कहा कि बीआरएस और अन्य पार्टी नेताओं ने मृतक के परिवार से मिलकर उन्हें हर संभव मदद और सहानुभूति देने का प्रयास किया. उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर एक उत्कृष्ट और मेहनती छात्र थे, जिन्होंने अपनी शिक्षा के लिए विदेश में कठिन मेहनत की थी, और उनकी अकाल मृत्यु ने परिवार और समाज को गहरा झटका दिया है.

अमेरिका में छात्र सुरक्षा और विदेश में पढ़ाई के दौरान होने वाली घटनाओं की चिंता को लेकर इस घटना ने भारतीय परिवारों में एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है. अधिकारियों के अनुसार, अमेरिकी पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस मामले में दोषियों की पहचान और गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है.

---- समाप्त ----