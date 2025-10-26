scorecardresearch
 

Feedback

'शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले आतंकवादी हैं', कुरनूल बस हादसे को लेकर बोले हैदराबाद पुलिस कमिश्नर

हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वी सी सज्जनार ने कुरनूल बस हादसे के संदर्भ में कहा कि नशे में गाड़ी चलाने वाले आतंकवादी होते हैं. हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई थी, जो नशे में बाइक सवार की लापरवाही के कारण हुआ था. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि नशे में ड्राइविंग गंभीर अपराध है और इसके लिए सजा अनिवार्य है.

Advertisement
X
पुलिस कमिश्नर ने शराब पीकर ड्राइविंग के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति की बात कही. (Photo: ITG)
पुलिस कमिश्नर ने शराब पीकर ड्राइविंग के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति की बात कही. (Photo: ITG)

हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वी सी सज्जनार ने कहा कि नशे में गाड़ी चलाने वाले लोग आतंकवादी होते हैं और उनकी हरकतें हमारी सड़कों पर आतंक से कम नहीं होतीं. उन्होंने यह टिप्पणी कुरनूल बस हादसे के संदर्भ में की, जिसमें 20 निर्दोष लोगों की मौत हो गई थी. कमिश्नर ने कहा कि यह कोई साधारण सड़क हादसा नहीं था, बल्कि एक नशे में धुत बाइक सवार की लापरवाही और असंवेदनशीलता की वजह से हुई एक त्रासदी थी, जिससे बचा जा सकता था.

उन्होंने बताया, 'हादसे के समय बाइक सवार बी. शिव शंकर शराब के नशे में था. सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि वह सुबह 2:24 बजे अपनी बाइक में पेट्रोल डलवा रहा था और कुछ ही मिनटों बाद 2:39 बजे उसने कंट्रोल खो दिया जो एक भीषण टक्कर का कारण बना.'

'शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले आतंकवादी'

सम्बंधित ख़बरें

आरोपी अस्पताल में भर्ती.(Photo: Representational)
DCP पर किया हमला, तो आत्मरक्षा में चलाई गोली, चेन स्नैचर घायल 
Private_Bus_Fire
क्यों प्राइवेट बस की आग में नहीं बच पाते लोग? 
Kurnool: Bus collides with bike, 12 passengers burnt alive!
बाइक से टक्कर के बाद देखें कैसे आग का गोला बनी बस; Video 
कर्नूल जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ (Photo: Abdul Basheer/ITG)
हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर हादसा, बाइक से टक्कर के बाद बस में लगी आग, 20 लोगों की मौत 
Encounter in Delhi, conspiracy to disrupt the Bihar elections thwarted.
हैदराबाद में गौरक्षक को गोली मारने से तनाव, देखें हेडलाइंस 

कमिश्नर ने कहा कि उसके नशे में गाड़ी चलाने ने एक अहंकार के पल को एक भयानक त्रासदी में बदल दिया. सज्जनार ने दोहराया, 'मैं अपने बयान पर कायम हूं कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले हर मायने में आतंकवादी हैं. ये लोग जीवन, परिवार और भविष्य को बर्बाद कर देते हैं. ऐसे कृत्यों को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.'

'कोई रियायत नहीं, कोई छूट नहीं, कोई दया नहीं'

उन्होंने बताया कि हैदराबाद में शराब पीकर ड्राइविंग के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति लागू की गई है. जो भी व्यक्ति नशे में वाहन चलाते पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कानून का पूरा कड़ा प्रावधान लागू होगा. कोई रियायत नहीं, कोई छूट नहीं और कोई दया नहीं होगी. 

Advertisement

उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अब शराब पीकर गाड़ी चलाना गलती नहीं, बल्कि गंभीर अपराध है, जो जीवन तबाह करता है और इसके लिए सजा अनिवार्य है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement