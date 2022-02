Hyundai के बाद अब KFC India का विरोध, Twitter पर #BoycottKFC ट्रेंड, कश्मीर पर टिप्पणी को लेकर मांगी माफी

ऑटो कंपनी Hyundai Motor India के बाद अब KFC India का विरोध शुरू हो गया है. Twitter पर #BoycottKFC ट्रेंड चल रहा है. दरअसल, KFC ने अपने फेसबुक पेज पर एक तस्वीर साझा की थी, जिसमें उसने कहा था कि कश्मीर सभी कश्मीरियों का है. एक दूसरे वायरल तस्वीर में KFC ने कश्मीर डे के मौक पर कहा था कि हम सभी कश्मीरियों के साथ खड़े हैं. हालांकि जब ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म पर विरोध शुरू हुआ तो KFC India ने माफी मांगी.

KFC India की ओर से कहा गया, "देश के बाहर कुछ KFC सोशल मीडिया चैनलों पर प्रकाशित एक पोस्ट के लिए हम क्षमा चाहते हैं. हम भारत का सम्मान करते हैं और सभी भारतीयों की सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहते हैं."

वहीं, फिल्ममेकर अशोक पंडित ने ट्वीट करके कहा कि मैं केंद्र और सभी राज्य सरकारों से KFC India के खिलाफ गंभीर कार्रवाई करने की अपील करता हूं. वो उन्हें अपने आउटलेट बंद करने के लिए कहें. उन्हें भारत में व्यापार करने का कोई अधिकार नहीं है. बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी इस पर नाराजगी जताई है.

I appeal to the centre & all the state govts to take serious action against all the @KFC_India outlets and ask them to shut their outlets .

They have no right to do buisness in India. #BoycottKFC pic.twitter.com/6CugpmjI7h