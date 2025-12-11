scorecardresearch
 
भगोड़े लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड में पकड़े गए, अग्निकांड के बाद हुए थे फरार, गोवा पुलिस की टीम होगी रवाना

गोवा नाइटक्लब अग्निकांड में 25 मौतों के बाद फरार फाउंडर लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड के फुकेट में हिरासत में लिया गया है. पासपोर्ट सस्पेंशन और इंटरपोल नोटिस के बाद भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है.

नाइटक्लब हादसे के बाद देश छोड़कर भाग गए थे लूथरा ब्रदर्स (File Photo: ITG)
नाइटक्लब हादसे के बाद देश छोड़कर भाग गए थे लूथरा ब्रदर्स (File Photo: ITG)

भारत के अनुरोध पर थाईलैंड पुलिस ने फुकेट में लूथरा भाइयों को हिरासत में ले लिया है. पिछले दिनों गोवा में नाइटक्लब में अग्निकांड में 25 लोगों की जान चली गई थी. लूथरा ब्रदर्स इस नाइटक्लब के फाउंडर हैं और हादसे के बाद फरार थे. पिछले हफ्ते 6 दिसंबर को गोवा के अरपोरा में स्थित बिर्च बाय रोमियो नाइटक्लब में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया था. इस घटना में 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी और कई लोग घायल भी हुए थे. घटना के बाद क्लब के फाउंडर ब्रदर्स फुकेट भाग गए थे. मामले में उन्हें आरोपी बनाया गया है.

पुलिस ने एक्शन लेते हुए नाइटक्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपियों गौरव और सौरभ लूथरा के पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए हैं. पासपोर्ट इसलिए सस्पेंड किया गया कि वे फुकेट से आगे कहीं और नहीं जा सकें. अधिकारियों का कहना है कि यह कदम एक बड़ी उपलब्धि है, जिससे इंटरपोल और कूटनीतिक चैनलों के जरिए भारत के लिए उनका प्रत्यर्पण आसान हो सकता है. हालांकि, अब उन्हें हिरासत में ले लिया गया, जो एक बड़ा एक्शन है.

सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया, "विदेश मंत्रालय को लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट कैंसिल करने का औपचारिक अनुरोध गोवा सरकार की तरफ से मिला था." इंटरपोल ने मंगलवार को दोनों भाइयों के खिलाफ ‘ब्लू कॉर्नर नोटिस’ जारी किया था.

यह भी पढ़ें: 'आतिशबाजी के चलते गोवा क्लब में लगी थी आग', लूथरा ब्रदर्स ने कोर्ट में दिए ये तर्क, आज फिर होगी सुनवाई

कोर्ट से राहत नहीं...

मामले के बाद लूथरा ब्रदर्श ने कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी. अग्निकांड मामले में बुधवार को अदालत ने लूथरा ब्रदर्स को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और उनकी याचिका पर सुनवाई गुरुवार को तय की गई है. सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा और तनवीर अहमद मीर अदालत में भाइयों की तरफ से पेश हुए. उनके वकील ने कहा, 'मैं कह रहा हूं कि मैं भारत वापस आना चाहता हूं, और वे मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं. मुझे ‘witch-hunting’ का डर है.'

---- समाप्त ----
