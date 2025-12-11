scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'आतिशबाजी के चलते गोवा क्लब में लगी थी आग', लूथरा ब्रदर्स ने कोर्ट में दिए ये तर्क, आज फिर होगी सुनवाई

गोवा क्लब अग्निकांड में मुख्य आरोपियों सौरभ और गौरव लूथरा की अग्रिम जमानत याचिका पर रोहिणी कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कड़ा विरोध किया, जबकि लूथरा ब्रदर्स के वकीलों ने दलील दी कि वे घटना के समय मौजूद नहीं थे. क्लब का संचालन पार्टनर और ऑपरेशनल मैनेजर्स करते थे.

Advertisement
X
सौरभ और गौरव लूथरा की अग्रिम जमानत याचिका पर रोहिणी कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई. (Photo: ITG)
सौरभ और गौरव लूथरा की अग्रिम जमानत याचिका पर रोहिणी कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई. (Photo: ITG)

गोवा क्लब में हुए अग्निकांड के लिए सौरभ और गौरव लूथरा की अग्रिम जमानत याचिका पर रोहिणी कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अर्जी का विरोध किया. लूथरा बंधु के लिए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि उनकी अपील का मुद्दा सरल है. लूथरा ब्रदर्स की ओर से उन्होंने कहा, 'मैं इस देश में वापस आने और गोवा में अदालत का दरवाजा खटखटाने की रिआयत मिलने की मांग कर रहा हूं.'

उन्होंने आगे कहा, 'अग्निकांड में दम घुटने से अचेत हुए लोगों का निधन हो गया. लेकिन वह भी इसके शिकार हैं. मैं भी इस घटना से चिंतित और आहत हूं.' अभियोजन पक्ष के वकील का कहना है कि उन्हें सुबह 10 बजे आवेदन मिला. अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा, 'मामले को शुक्रवार को पोस्ट किया जाए. मामला सुनवाई योग्य नहीं है.'

'घटना के समय वहां मौजूद नहीं थे लूथरा ब्रदर्स'

सम्बंधित ख़बरें

नाइट क्लब में आग की घटना के बाद लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड भाग गए. (Photo- Instagram)
गोवा अग्निकांड: फुकेट से आगे नहीं जा पाएंगे लूथरा ब्रदर्स! सरकार ने रद्द किया दोनों का पासपोर्ट 
गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे लूथरा ब्रदर्स का पकड़ा गया झूठ (Photo: ITG)
गोवा अग्निकांड पर नया खुलासा, जमानत के लिए कोर्ट में लूथरा ब्रदर्स ने बोला झूठ? 
नाइट क्लब में आग की घटना के बाद लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड भाग गए. (Photo- Instagram)
'गोवा क्लब के रोजमर्रा के काम नहीं देखते, अग्निकांड से पहले ही थाईलैंड गए', कोर्ट से बोले लूथरा ब्रदर्स 
अजय गुप्ता के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था. (File Photo: ITG)
'मैं सिर्फ पार्टनर हूं', गोवा नाइटक्लब हादसे पर बोले को-ऑनर अजय गुप्ता 
Goa fire tragedy leads to arrests and club demolition
गोवा क्लब हादसे में लूथरा ब्रदर्स ने डाली जमानत की अर्जी 

लूथरा बंधु के एक और वकील तनवीर अहमद मीर ने सौरभ और गौरव लूथरा की ओर से अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दलील दी कि उन पर आपराधिक दायित्व नहीं डाला जा सकता क्योंकि घटना के समय वे मौजूद ही नहीं थे. वकील ने कहा कि संबंधित फर्म साझेदारों और मैनेजर की ओर से संचालित होती है और लूथरा भाइयों के तीन पार्टनर हैं. वे कई बिजनेस इकाइयां चलाते हैं, लेकिन किसी भी फर्म का दिन-प्रतिदिन संचालन वे खुद नहीं देखते.

Advertisement

'फ्रेंचाइज़ी के मैनेजर ही करते हैं देखरेख'

उन्होंने कहा कि फ्रेंचाइज़ी के मैनेजर ही संचालन संभालते हैं और रोमियो लेन, जहां आग की घटना हुई, भी इसी व्यवस्था के तहत चलता है. वकील ने तर्क दिया, 'यदि कोई घटना भुवनेश्वर, गोवा या किसी अन्य स्थान पर होती है, तो आपराधिक जिम्मेदारी को उन पर 'स्टेच' नहीं किया जा सकता. दायित्व वहीं तय होगा जहां संचालन किया जा रहा है यानी पार्टनर या मैनेजर पर.'

उन्होंने यह भी कहा कि लूथरा बंधु उस समय मौजूद नहीं थे. उनके ऑपरेशनल मैनेजरों को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है. एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए. दिल्ली पुलिस के डीसीपी क्राइम संजीव यादव भी गोवा पुलिस की सहायता के लिए अदालत में मौजूद रहे.

'आतिशबाजी और अनार जलाने की वजह से लगी आग'

जज ने पूछा कि आपके मुवक्किल कहां हैं? लूथरा बंधु के वकील ने कहा कि वो थाईलैंड में हैं. इस मामले में सुनवाई आज भी जारी रहेगी. लूथरा बंधु के वकील ने कोर्ट में कहा कि क्लब में आतिशबाजी और अनार जलाए गए. इस हादसे के लिए लूथरा बंधु ने खुद को जिम्मेदार नहीं बताया. लूथरा बंधु के थाईलैंड जाने पर वकील ने कहा कि वे बिजनेस टूर पर गए थे. अब गिरफ्तारी की आशंका के चलते वापसी संभव नहीं है.

Advertisement

लूथरा ब्रदर्स ने कोर्ट से मांगा संरक्षण

बचाव पक्ष का तर्क है कि लूथरा ब्रदर्स रोजमर्रा के संचालन में शामिल नहीं थे और रिसॉर्ट ऑपरेशनल मैनेजर्स चला रहे थे. वकील ने कोर्ट में कहा कि ऑपरेशनल मैनेजर्स हिरासत में हैं और घटना के समय वही जिम्मेदार थे. लूथरा ब्रदर्स ने कोर्ट से संरक्षण की मांग करते हुए कहा, 'मैं इसी कोर्ट के क्षेत्राधिकार का स्थायी निवासी, बस सुरक्षा चाहता हूं.' वकील ने कोर्ट से लूथरा ब्रदर्स के लिए अग्रिम जमानत की मांग की.

बचाव पक्ष ने दिया स्वास्थ्य का हवाला

वकील ने कहा कि परफॉर्मेंस के दौरान महिला परफॉर्मर की ओर से इस्तेमाल किए गए 'कोल्ड पाइरो' से आग फैली. वकील ने लाइसेंस वैध होने का दावा करते हुए कहा, 'FSSAI, गोवा स्टेट लाइसेंस, शराब और GST सभी लाइसेंस वैध हैं.' वकील ने लुकआउट सर्कुलर का हवाला देते हुए लूथरा ब्रदर्स के भारत लौटते ही गिरफ्तारी का डर बताया. उन्होंने लूथरा ब्रदर्स के लिए चार हफ्ते की अग्रिम जमानत की मांग की.
   
वकील ने स्वास्थ्य आधार भी रखा और कहा कि सौरव लूथरा को मिर्गी, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है. दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध किया. पुलिस ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा. रोहिणी कोर्ट आज 12 बजे अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement