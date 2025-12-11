'आतिशबाजी के चलते गोवा क्लब में लगी थी आग', लूथरा ब्रदर्स ने कोर्ट में दिए ये तर्क, आज फिर होगी सुनवाई

गोवा क्लब में हुए अग्निकांड के लिए सौरभ और गौरव लूथरा की अग्रिम जमानत याचिका पर रोहिणी कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अर्जी का विरोध किया. लूथरा बंधु के लिए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि उनकी अपील का मुद्दा सरल है. लूथरा ब्रदर्स की ओर से उन्होंने कहा, 'मैं इस देश में वापस आने और गोवा में अदालत का दरवाजा खटखटाने की रिआयत मिलने की मांग कर रहा हूं.'

उन्होंने आगे कहा, 'अग्निकांड में दम घुटने से अचेत हुए लोगों का निधन हो गया. लेकिन वह भी इसके शिकार हैं. मैं भी इस घटना से चिंतित और आहत हूं.' अभियोजन पक्ष के वकील का कहना है कि उन्हें सुबह 10 बजे आवेदन मिला. अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा, 'मामले को शुक्रवार को पोस्ट किया जाए. मामला सुनवाई योग्य नहीं है.'

'घटना के समय वहां मौजूद नहीं थे लूथरा ब्रदर्स'

लूथरा बंधु के एक और वकील तनवीर अहमद मीर ने सौरभ और गौरव लूथरा की ओर से अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दलील दी कि उन पर आपराधिक दायित्व नहीं डाला जा सकता क्योंकि घटना के समय वे मौजूद ही नहीं थे. वकील ने कहा कि संबंधित फर्म साझेदारों और मैनेजर की ओर से संचालित होती है और लूथरा भाइयों के तीन पार्टनर हैं. वे कई बिजनेस इकाइयां चलाते हैं, लेकिन किसी भी फर्म का दिन-प्रतिदिन संचालन वे खुद नहीं देखते.

'फ्रेंचाइज़ी के मैनेजर ही करते हैं देखरेख'

उन्होंने कहा कि फ्रेंचाइज़ी के मैनेजर ही संचालन संभालते हैं और रोमियो लेन, जहां आग की घटना हुई, भी इसी व्यवस्था के तहत चलता है. वकील ने तर्क दिया, 'यदि कोई घटना भुवनेश्वर, गोवा या किसी अन्य स्थान पर होती है, तो आपराधिक जिम्मेदारी को उन पर 'स्टेच' नहीं किया जा सकता. दायित्व वहीं तय होगा जहां संचालन किया जा रहा है यानी पार्टनर या मैनेजर पर.'

उन्होंने यह भी कहा कि लूथरा बंधु उस समय मौजूद नहीं थे. उनके ऑपरेशनल मैनेजरों को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है. एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए. दिल्ली पुलिस के डीसीपी क्राइम संजीव यादव भी गोवा पुलिस की सहायता के लिए अदालत में मौजूद रहे.

'आतिशबाजी और अनार जलाने की वजह से लगी आग'

जज ने पूछा कि आपके मुवक्किल कहां हैं? लूथरा बंधु के वकील ने कहा कि वो थाईलैंड में हैं. इस मामले में सुनवाई आज भी जारी रहेगी. लूथरा बंधु के वकील ने कोर्ट में कहा कि क्लब में आतिशबाजी और अनार जलाए गए. इस हादसे के लिए लूथरा बंधु ने खुद को जिम्मेदार नहीं बताया. लूथरा बंधु के थाईलैंड जाने पर वकील ने कहा कि वे बिजनेस टूर पर गए थे. अब गिरफ्तारी की आशंका के चलते वापसी संभव नहीं है.

लूथरा ब्रदर्स ने कोर्ट से मांगा संरक्षण

बचाव पक्ष का तर्क है कि लूथरा ब्रदर्स रोजमर्रा के संचालन में शामिल नहीं थे और रिसॉर्ट ऑपरेशनल मैनेजर्स चला रहे थे. वकील ने कोर्ट में कहा कि ऑपरेशनल मैनेजर्स हिरासत में हैं और घटना के समय वही जिम्मेदार थे. लूथरा ब्रदर्स ने कोर्ट से संरक्षण की मांग करते हुए कहा, 'मैं इसी कोर्ट के क्षेत्राधिकार का स्थायी निवासी, बस सुरक्षा चाहता हूं.' वकील ने कोर्ट से लूथरा ब्रदर्स के लिए अग्रिम जमानत की मांग की.

बचाव पक्ष ने दिया स्वास्थ्य का हवाला

वकील ने कहा कि परफॉर्मेंस के दौरान महिला परफॉर्मर की ओर से इस्तेमाल किए गए 'कोल्ड पाइरो' से आग फैली. वकील ने लाइसेंस वैध होने का दावा करते हुए कहा, 'FSSAI, गोवा स्टेट लाइसेंस, शराब और GST सभी लाइसेंस वैध हैं.' वकील ने लुकआउट सर्कुलर का हवाला देते हुए लूथरा ब्रदर्स के भारत लौटते ही गिरफ्तारी का डर बताया. उन्होंने लूथरा ब्रदर्स के लिए चार हफ्ते की अग्रिम जमानत की मांग की.



वकील ने स्वास्थ्य आधार भी रखा और कहा कि सौरव लूथरा को मिर्गी, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है. दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध किया. पुलिस ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा. रोहिणी कोर्ट आज 12 बजे अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगा.

