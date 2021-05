शहीद भगत सिंह के भतीजे अभय संधू का हुआ निधन, सीएम अमरिंदर ने जताया शोक

महान स्वतंत्रता सेनानी और शहीद भगत सिंह के भतीजे अभय संधू का शुक्रवार को निधन हो गया. उन्होंने मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली. वे पिछले कुछ दिनों से लगातार सिंघु बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन में शामिल हो रहे थे. उन्होंने तीनों कृषि कानून का पुरजोर रूप से विरोध किया था और किसानों को अपना समर्थन जाहिर किया. लेकिन फिर उनकी तबीयत बिगड़ी और वे कोरोना का शिकार हुए. अब भगत सिंह के भतीजे ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. उनके जाने से पूरे पंजाब में शोक की लहर है और सीएम अमरिंदर सिंह ने भी दुख जाहिर किया है.

शहीद भगत सिंह के भतीजे अभय संधू का निधन

अमरिंद सिंह ने ट्वीट कर लिखा है कि शहीद-ए-आजम भगत सिंह के भतीजे के निधन से काफी दुखी हूं. उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना है. मैं बताना चाहता हूं कि अभय संधू के इलाज में जितने भी रुपये खर्च हुए थे, उन्हें अब हम वहन करेंगे. वाहेगुरु उन्हें शांति प्रदान करे. पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने भी इस खबर पर शोक जाहिर किया है. उन्होंने अभय संधू को एक सामाजिक कार्यकर्ता बताया है और कहा है कि वे कोरोना के बाद शरीर में दिखीं स्वास्थ्य जटिलताओं से उबरने में सफल नहीं रहे.

Bhagat Singh’s nephew Abhay Sandhu died of post-COVID health-related complications. He had been undergoing treatment at Fortis Hospital in Mohali for the past several days: Punjab government

Saddened to know about the demise of Abhay Singh Sandhu Ji, nephew of Shaheed-e-Azam Bhagat Singh Ji who passed away after a long illness. My heartfelt condolences to his family. We will bear the expenditure incurred on his treatment. May Waheguru grant him eternal peace. pic.twitter.com/hVtcsKhOie